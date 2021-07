Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Ce vendredi 16 juillet la plus grande animalerie de l'île a ouvert au Port. 1.500 mètres carrés de rayons pleins d'accessoires pour chats, chiens, tortues, oiseaux, rongeurs. Vous pourrez venir profiter de la station de lavage pour les chiens mise à disposition et inédite à La Réunion. Plus d'informations ci-dessous. (Photo DR)

