Pour les vacances Tec-tec du 15 Juillet au 14 août 2021, la Maison du Parc national de La Réunion vous propose une variété d'activités à la Plaine des Palmistes. Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc national. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Entrée libre

• Exposition " Histoire des Hommes et des espèces à La Réunion"

• Exposition permanente " La Réunion Ile de Nature et Cœur des Hommes "

• Week-end Tec-tec à la découverte des patrimoines, les 17 et 18 juillet, en partenariat avec le Domaine des Tourelles (dégustation de tisanes, découverte des savoir-faire lontan...)

• Des animations sur le patrimoine des Hauts

• Un livret d’activités pour mieux découvrir et parcourir en famille

• L’exposition permanente et temporaire

Du 15 juillet au 14 août

Du lundi au samedi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Exposition " Histoire des Hommes et des espèces à La Réunion "

" Les Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, sont au cœur du Parc national de La Réunion. Notre île, servant d’habitats naturels à une grande diversité de plantes et d’animaux, se caractérise par un degré d’endémisme élevé.

Elle se classe parmi les 35 " points chauds " de la biodiversité mondiale. Malheureusement, de grandes menaces pèsent sur cette exceptionnelle biodiversité... " Activité gratuite, en autonomie et sans réservation

Du 15 juillet au 14 août

Du lundi au samedi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Visite éclair du jardin de la Maison du Parc par un agent de médiation

Activité gratuite, sans réservation

Le 21 juillet à 9h30

Animation Land Art et visite de l’exposition temporaire

Par le guide péi Luco Sautron

Récolte d’éléments, création d’un tableau nature et photographie de l’œuvre dans les jardins. Retour des éléments dans leur milieu à la fin de la création.

Activité gratuite, de 6 à 13 ans. Sur réservation au 0262 90 01 31

Jauge : 15 enfants maximum. 15 min.

Les 24 juillet et 4 août

Balade contée " À la découverte des espèces "

Par le guide péi Luco Sautron

• Le 24 juillet : RDV à 14h à la Maison du Parc

• Le 4 août : RDV à 9h30 à la Maison du Parc

Activité gratuite. À partir de 6 ans.

Sur réservation au 0262 90 01 31

Jauge : 20 personnes maximum

Prévoir : vêtements de pluie et/ou une polaire, chaussures de marche

Le 28 juillet

Rando " Volcan sous la pleine Lune "

Par Danny-John Ledroit, guide au Bureau Montagne Réunion

Immersion dans les espaces sauvages de la Plaine des Sables, éclairés par la Lune.

Histoire de l’île, de la faune et de la flore. Immersion nature, sensibilisation à la pollution lumineuse, à la géologie et à l’ornithologie.

Pour accompagner la visite de la Maison du Parc : un livret d’activités pour la famille contenant mots mêlés, devinettes, coloriages...

Activité gratuite. À partir de 8 ans. Sur réservation au 02 62 90 01 31

Départ à 17h30

Jauge : 9 personnes maximum

Prévoir : protection pluie / froid / lampe frontale / bonnes chaussures de marche / pique-nique

Le 7 août à 17h30

Animation autour des chauves-souris

Par le Groupe Chiroptères Océan Indien (GCOI)

Animation en soirée autour des chauves-souris, rythmée par une présentation interactive, la projection du film " Une Vie de Grand Rhinolophe " de Tanguy Stoecklé avec un temps d’échanges, l’observation et l’écoute des chauves-souris au crépuscule.

Activité gratuite. À partir de 6 ans. Sur réservation au 02 62 90 01 31

Jauge : 20 personnes maximum

Le 11 août

Rando " Les Makes sous les étoiles "

Par Julie Férard, guide au Bureau Montagne Réunion

Randonnée nocturne sous les étoiles des Makes au creux du Bras Patates en direction de la Fenêtre des Makes. Observation de Cilaos au cœur de la nuit. Immersion nature, sensibilisation à la pollution lumineuse, à la géologie et à l’ornithologie.

Activité gratuite. À partir de 8 ans. Sur réservation au 02 62 90 01 31

Départ à 17h30

Jauge : 9 personnes maximum

Prévoir : protection pluie / froid / lampe frontale / bonnes chaussures de marche / pique-nique

Le 14 août à 18h30

Soirée astronomie

Par Matthieu Renaud, astrophysicien au CNRS - spécialiste sur les supernovas et Présentation du ciel étoilé par vidéo-projection puis observation du ciel à l’œil nu, aux jumelles et au télescope. En cas de temps couvert, la présentation par vidéo-projection sera poursuivie sur ces thématiques.

Activité gratuite. À partir de 7 ans. Sur réservation au 0262 90 01 31

Jauge : 20 personnes maximum

Prévoir : Lampe frontale (rouge de préférence), vêtements chauds, un en-cas à grignoter car pas de snack ouvert à proximité.

Toute l’année

Du lundi au samedi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

L’exposition permanente

" La Réunion Ile de Nature et Cœur des Hommes ". La Maison du Parc national vous ouvre ses portes pour une expérience interactive. Vivez la traversée virtuelle des Pitons, cirques et remparts de l’île, à la rencontre des grands paysages, de la nature et des Hommes. Immersions audio-visuelles, jeux interactifs, boîtes à outils... Revivez La Réunion d’hier et inventez celle de demain. Activité gratuite, en autonomie et sans réservation

L’animation virtuelle

" À La découverte de la Légende des cimes " de Kid Kréol & Boogie

Accessible grâce à des tablettes mises à votre disposition, cette œuvre vous plongera dans l’imaginaire et le paysage réel. Comme un souvenir préhistorique de l’île, vous pourrez contempler le paysage nu, les montagnes inhabitées, parcourues par des géants, des étoiles et d’autres matières. Activité gratuite, en autonomie et sans réservation