Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Pour ce samedi 17 juillet, Matante Rosina va quitter l'Est ce matin pour fuir la pluie et trouver le soleil. Dans l'après-midi, les nuages s'emparent des hauts de l'ouest et pourraient apporter quelques averses. Du coup Matante Rosina va plutôt rester sur la côte Ouest pour profiter des belles éclaircies.

Pour ce samedi 17 juillet, Matante Rosina va quitter l'Est ce matin pour fuir la pluie et trouver le soleil. Dans l'après-midi, les nuages s'emparent des hauts de l'ouest et pourraient apporter quelques averses. Du coup Matante Rosina va plutôt rester sur la côte Ouest pour profiter des belles éclaircies.