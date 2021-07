Suite aux annonces du gouvernement sur l'extension du pass sanitaire aux restaurants, aux salles de cinéma, de spectacles, de sports, mais aussi aux hôtels et hébergements à compter du 21 juillet 2021, l'île de La Réunion risque de voir son taux d'affluence baisser pour le mois d'août. Les restaurateurs et autres structures accueillant du public pour des activités touristiques (parapente, plongée, hélicoptère...) craignent d'avoir du mal à se relever après cette nouvelle restriction. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le pass sanitaire, mis en place dans les lieux de culture et de loisirs dans un premier temps à partir du 21 juillet, sera étendu à de nombreux lieux début août à commencer par les bars et les restaurants. Les établissements recevant du public devront alors mettre en place un protocole sanitaire strict visant à vérifier à l'entrée les tests PCR négaifs ou les attestations de vaccination des clients.

Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce et de l'industrie de l'île de La Réunion (CCIR) s'attend à une baisse colossale de l'affluence dans les lieux touristiques : "nous avons déjà eu des annulations pour le mois d'août essentiellement. Pour l'instant, c'est surtout les agences de location de voitures qui en pâtissent le plus. Ils dénombrent entre 20 à 30 % d'annulations pour le mois d'août" nous explique-t-il.

- Une nouvelle organisation -

Pour Patrick Serveaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le pass sanitaire va être compliqué à mettre en place. "Cette mesure va à l'encontre du côté convivial que l'on peut retrouver dans les restaurants. Cela va leur demander des manoeuvres complémentaires. Imaginez une brasserie avec une clientèle importante, c'est une charge de travail supplémentaire que de contrôler tous les clients."

En plus de s'organiser autrement, certaines structures devront employer du personnel. "Certains n'ont pas les moyens pour recruter. Je pense qu'ils ne pourront pas tous se relever de cette ultime restriction" redoute Patrick Serveaux.

Les salles de mariage vont également devoir annuler certains de leurs événements. "On passe de 2.000 personnes à 50 personnes autorisées dans la salle, cela poser un problème", affirme Ibrahim Patel en dénombrant déjà plusieurs annulations.

- Un changement de clientèle -

A cause de la crise sanitaire et des nombreuses restrictions, les structures recevant du public ont notamment remarqué un changement de leur clientèle : "nous accueillons surtout les locaux. Nous avons de moins en moins de touristes qui viennent de Métropole par exemple. Cela s'explique par la saison de l'hiver austral, moins propice à la venue des touristes, mais aussi et surtout par les restrictions. Les touristes ont trop peur de voyager et de rester bloqués, et de ne plus pouvoir rentrer chez eux", regrette la direcion du Dina Morgabine, chaîne d'hôtels-restaurants-spa à La Réunion.

Pour la compagnie d'ULM Félix, la clientèle reste aussi très locale. "D'habitude 80% sont des touristes étrangers ou de Métropole. Là nous sommes obligés de travailler avec les locaux, sinon nous allons faire faillite", explique la gérante de la structure. Elle ajoute : "nous avons perdu plus de 50% de notre chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire." Pour eux, l'extension du pas sanitaire ne devrait pas faire plus de dégâts "puisque nous avions déjà très peu de réservations".

Même constat pour Ascendance Parapente Réunion. "C'est très calme par rapport aux autres années, nous sommes censés être en haute saison, mais nous attendons toujours les clients" nous dit la direction.

Le club de plongée O Sea Bleu a vu son chiffre d'affaires baisser drastiquement. "La saison vient de commencer mais on n'a aucune réservation. Avec les motifs impérieux, le pass sanitaire, on ne s'en sort plus" regrette le gérant de la structure. Contrairement à ses confrères, il n'a pas vu sa clientèle changer : "avec la réouverture de l'aéroport, les locaux rentrent voir leur famille. Mais peu de touristes se rendent à La Réunion, il y a trop de contrainte."

- Des mesures qui restent flouent -

Les hôtels, comme le "Ness by D ocean" ou le "Dina Morgabine" n'ont pour l'instant pas noté une baisse de leur clientèle suite aux annonces sanitaires. Pour l'heure les hôtels ne semblent pas concernés directement par l'extension du pass mais les annulations en chaîne des futurs voyageurs pourraien jouer sur la fréquentation de ces établissements.

"Pour l'instant, aucune annulation pour le mois de juillet et août. Par contre nous sommes harcelés d'appels tout au long de la journée, des clients qui veulent savoir comment cela va se passer, comment nous allons nous organiser etc. Pour l'instant, nous leur répondons que nous ne savons pas car nous n'avons aucun texte de loi, aucune consigne, rien", s'agace l'une des réceptionnistes du Ness by D ocean.

Pour l'instant, les professionnels du tourisme attendent certaines précisions sur l'accueil des clients, avant de pouvoir s'organiser. Pour Ibrahim Patel, l'organisation semble difficile pour ces professionnels du tourisme. "Il y a déjà une jauge de 35% à respecter, par exemple pour les salles de spectacle ou pour les cinémas. Maintenant, il va falloir aussi faire attention au pass sanitaire. Cela va réduire l'affluence."

Faute de rentabilité, certaines structures pourraient ne pas rouvrir. Le président de la CCIR s'inquiète notamment pour les salles de cinéma qui ont leur plus grosse période d'affluence en juillet et en août. Celles-ci sont directement concernées par la mise en place du pass le 21 juillet.

- Incitation à la vaccination -

Patrick Serveaux et Ibrahim Patel tiennent tous deux à rappeler l'importance de la vaccination pour un retour à la vie normale. "J'encourage vivement la population réunionnaise à se faire vacciner. Nous n'en sortirons pas autrement" estime le président de la CCIR.

Pour lui cependan, difficile d'arriver à un taux de vaccination aussi important sur un délai aussi court. "Une fois que nous aurons atteint l'immunité collective, peut-être qu'on pourra supprimer le pass sanitaire, mais il va falloir du temps." Il ajoute : "ce pass sanitaire, finalement, c'est un peu le ticket pour notre liberté, c'est une incitation à la vaccination mais pour pouvoir voyager, pour pouvoir retourner au restaurant... pour une vie meilleure".

jb/www.ipreunion.com / [email protected]