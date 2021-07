BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 18 juillet 2021 :



- Jeux Olympiques : neuf athlètes réunionnais attendus à Tokyo

- "Krazé" : des créoles chantent à Marseille

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Château de sable, scotchée à son siège, cabris, piscine, demande en mariage

- Dans un décor féérique, la Scala conquiert un nouveau public

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris dans l'est, soleil dans l'ouest

Jeux Olympiques : neuf athlètes réunionnais attendus à Tokyo

Les Jeux Olympiques de Tokyo débuteront le vendredi 23 juillet 2021, après un an de report en raison de la crise sanitaire. Sur place, La Réunion sera représentée par neuf athlètes, dont trois en handisport, dans différentes catégories. Gymnastique, natation, athlétisme ou encore cyclisme, nos athlètes péi seront sur place pour représenter la France et mettre La Réunion en lèr. Tour d'horizon des différents sportifs qui seront présents.

"Krazé" : des créoles chantent à Marseille

A Marseille on parle métissage, et la Réunionnaise Sandra Richard le chante bien fort. Elle fait partie d'un collectif constitué d'artistes ultramarins et marseillais, qui a diffusé sur les ondes de Fun radio Marseille son tout premier titre "Krazé" ce mardi 13 juillet. Un son teinté d'influences créoles et hip-hop qui a été enregistré dans la citée phocéenne. De quoi donner envie, en ce début de vacances scolaires, de "krazer" un pas de hip-hop ou un maloya, écoutez.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Château de sable, scotchée à son siège, cabris, piscine, demande en mariage

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : cascades éphémères, plage éphémère, ilot éphémère... place au château éphémère au Danemark. Ephémère parce qu'il est en sable et qu'il est désormais dans le livre Guinness des records. On s'envole direction Dallas où une passagère qui a tenté d'ouvrir la porte de l'avion s'est retrouvée littéralement scotchée à son siège ! Quand vous allez manger votre cabri massalé, vous allez peut-être y réfléchir à deux fois avant d'avaler la première bouchée, en vous disant que ce cabri pourrait bien brouter l'herbe de votre cour. En tout cas ils se rendent bien utiles aux Etats-Unis où ils sont un peu les soldats du feu. Oui oui. Du côté de Dubaï, qui a toujours la folie des grandeurs, la piscine la plus profonde au monde a été inauguré. Enfin, un courageux soldat a profité du 14 juillet pour faire sa demande en mariage

Dans un décor féérique, la Scala conquiert un nouveau public

Un ballet sur une scène glissante en bois qui flotte au milieu d'une piscine illuminée, dans un décor envoûtant et à la belle étoile: la Scala de Milan a quitté ses nobles murs pour aller à la rencontre d'un public peu habitué à ses spectacles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris dans l'est, soleil dans l'ouest

Un dimanche 18 juillet sous le soleil mais sauf sur l'est encore une fois où les nuages se sont invités. Matante Rosina se réconforte en se disant que son jardin va bien en profiter. En fin d'après-midi, quelques averses touchent le nord-est de l'île. Pour les plages de l'ouest, le temps sec prédomine avec un beau soleil. En fin de journée, les nuages se dissipent.