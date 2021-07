Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Les policiers et les gendarmes publient, comme chaque dimanche soir, leur bilan des contrôles du week-end. Ainsi les policiers enregistrent 37 infractions dont trois délits et les gendarmes 117 infractions. A noter qu'un automobiliste, titulaire du permis depuis un mois seulement, a été intercepté alors qu'il roulait à 155 km/h au lieu des 100 autorisés pour sa catégorie. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

