Retrouvez toutes les informations de la route pour la semaine à venir : chantiers en cours, évènements et toutes les modifications de circulation. Les usagers peuvent écouter le répondeur Info-Route sur le 02 62 97 27 27‬ pour des précisions tout au long de la semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :



RN1 – St Leu - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 entre l'échangeur des Colimaçons et celui du Portail à St Leu, travaux de fauchage manuel jusqu'au vendredi 23 juillet. Neutralisation de la BAU de 7h à 15h dans un sens puis dans l'autre.

RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation

Sur la RN2 Petite Ile entre giratoire La Guerre et giratoire du Palm, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu'au jeudi 26 août inclus. Alternat de 19h à 5h.

RN2 - St Benoît - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 23 juillet. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoît - Travaux sur ouvrage ravine St François et ravine Sèche

Sur la RN2 à St Benoît au niveau des Ravine St François et Ravine Sèche, travaux sur ouvrage les nuits du lundi 19 au jeudi 22 juillet inclus. Circulation alternée de 20h30 à 5h.

RN3 - Plaine des Palmistes - Travaux de réparation de tranchée

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes en agglomération, travaux de réparation de tranchée jusqu'au mardi 20 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Route du Lambert - Travaux de fouille pour pose de câbles électriques

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route du Lambert, travaux de fouille de tranchées pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 23 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD46 - Ste Suzanne/Route de Ste Vivienne - Aménagement carrefour Deux Rives

Sur la RD46 à Ste Suzanne/Route de Ste Vivienne entre la Pharmacie et le Pont de la Grande Rivière St Jean, travaux d'aménagement du carrefour de Deux-Rives jusqu'au mercredi 10 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD5 - St Paul/Route de la Grande Fontaine - Travaux

Sur la RD5 Route de la Grande Fontaine à St Paul, travaux divers jusqu'au vendredi 30 juillet. Circulation interdite pour les poids lourds de plus de 19 tonnes.

Chantiers à venir :

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'Etang Salé et St Pierre, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 19 au jeudi 22 juillet inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Leu - Travaux de pose de glissières

Sur la RN1 à St Leu échangeur du Portail, travaux de pose de glissières les nuits des mercredi 21et jeudi 22 juillet. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1C - St Louis - Travaux divers

Sur la RN1C à St Louis secteur Le Gol, travaux divers du lundi 19 au vendredi 23 juillet. Alternat de 8h à 15h.

RN102 - Ste Marie - Travaux de dérasement

Sur la RN102 à Ste Marie giratoire Leclerc, travaux de dérasement la nuit du vendredi 23 juillet. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre Le Chaudron à St Denis et Commune Carron à Ste Suzanne, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 19 au jeudi 22 juillet inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de réparation des tampons

Sur la RN2 à St Denis secteurs Pasteur et Butor, travaux de réparation des tampons les nuits des mercredi 21 et jeudi 22 juillet. Neutralisation de la voie de droite entre carrefour Labourdonnais et Butor la nuit de mercredi et neutralisation de l'anneau extérieur giratoire de Duparc la nuit de jeudi.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Ravine Glissante, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 19 au vendredi 23 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à St André et Ste Suzanne, travaux de reprise d'enrobés la nuit du jeudi 22 juillet de 20h à 5h avec voie de droite neutralisée secteur échangeur Salazie sens Est/Nord puis Pente de Bel Air sens Nord/Est.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Suzanne secteur Franche Terre, travaux de reprise d'enrobés la nuit du mercredi 21 juillet.Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de dérasement

Sur la RN2 à St André secteur Cocoteraie et à Ste Suzanne secteur Bel Air, travaux de dérasement les nuits des lundi 19 et mardi 20 juillet de 20h à 5h. Voie de droite neutralisée secteur Cocoteraie la nuit de lundi et secteur Bel Air la nuit de mardi dans le sens Est/Nord.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de signalisation horizontale

Sur la RN5 Route de Cilaos Ilet Alcide, travaux de signalisation horizontale la nuit du lundi 19 juillet. Alternat de 19h à 5h.

RD16 - Les Avirons - Travaux d'enrobés

Sur la RD16 route du Tévelave aux Avirons PR0+130/PR0+450, travaux d'enrobés les nuits du lundi 19 au mercredi 21 juillet inclus. Route fermée de 20h à 5h. Déviation mise en place par la rue Pierre Cadet.

RN1 Le Port/Saint-Paul - Travaux

Sur la RN1 au port et à Saint-Paul pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la rivière des Galets, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord entre l'échangeur du sacré Coeur et celui de Cambaie de 20h à 5h les nuits du lundi 19 au vendredi 23 juillet inclus. Une déviation sera mise en place par la RN7 axe mixte.



- Information pratique -

RN1/RN2 St Denis – Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 18 juillet de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, afin d’éviter des congestions et favoriser la circulation des cars jaunes pendant les travaux d’aménagement de l’espace public dans le cadre du chantier NPRSD, le Barachois restera ouvert tous les dimanches et jours fériés jusqu’à fin août 2021.