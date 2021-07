Publié il y a 3 minutes / Actualisé le Vendredi 16 Juillet à 11H47

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées jusqu'au dimanche 25 juillet 2021. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée. Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Nous publions le planning des collectes de sang de l'EFS ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées jusqu'au dimanche 25 juillet 2021. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée. Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Nous publions le planning des collectes de sang de l'EFS ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)