Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Vendredi 16 Juillet à 17H19

Opérations de proximité à Trois-Bassins les 19, 20 et 21 juillet. L'ARS, la Croix Rouge et la commune de Trois-Bassins organisent des opérations de proximité. Ces opérations se tiendront les 19, 20 et 21 juillet à Ecole Bois Joli Coeur, rue de l'église. (Photos d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

