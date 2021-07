Publié il y a 17 minutes / Actualisé le Vendredi 16 Juillet à 12H43

Le club de beach-tennis Pam Beach organise un tournoi FFT BT1000 Maître Carré les 6, 7 et 8 août 2021. En parallèle, un tournoi jeunes BT100 U14 et U18 sera organisé le vendredi 6 août avec les phases finales qui se joueront le dimanche 8 août. Un tournoi mixte loisir et "Diablothym" aura lieu le 8 août, avec une limite de classement pour les inscrits de 450 FFT chez les messieurs et 250 FFT chez les dames. Attention ce tournoi est limité à 24 équipes maximum.La date limite d'inscription est le 30 juillet 2021. Une licence de tennis est obligatoire. Les frais d'inscription pour les séniors hommes et femmes est de 15 euros par joueur, pour les jeunes U14 et U18 filles et garçons 10 euros par joueur et 10 euros pour le mixte par joueur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

