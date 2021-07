Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

C'est une image étonnante que partage la page "Blue Bay Whale Watching Byron Bay" (observation de baleines à Blue Bay) : un placenta de baleine est remonté à la surface et a pu être photographié. Lors de l'accouchement du baleineau, celui-ci se décroche, est expulsé du corps de la baleine et flotte, tout simplement, dans l'eau. Une image rare et étonnante. (Photo : Lynda Clarke / Blue Bay Whale Watching Byron Bay)

