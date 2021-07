Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : cascades éphémères, plage éphémère, ilot éphémère... place au château éphémère au Danemark. Ephémère parce qu'il est en sable et qu'il est désormais dans le livre Guinness des records. On s'envole direction Dallas où une passagère qui a tenté d'ouvrir la porte de l'avion s'est retrouvée littéralement scotchée à son siège ! Quand vous allez manger votre cabri massalé, vous allez peut-être y réfléchir à deux fois avant d'avaler la première bouchée, en vous disant que ce cabri pourrait bien brouter l'herbe de votre cour. En tout cas ils se rendent bien utiles aux Etats-Unis où ils sont un peu les soldats du feu. Oui oui. Du côté de Dubaï, qui a toujours la folie des grandeurs, la piscine la plus profonde au monde a été inauguré. Enfin, un courageux soldat a profité du 14 juillet pour faire sa demande en mariage (Photo : capture d'écran YouTube / Viral Uploads)

• Le Danemark inaugure le plus grand château de sable jamais construit

Le plus haut château de sable jamais construit au monde a été érigé au Danemark, dans la station balnéaire de Blokhus, ce mercredi 7 juillet 2021. Du haut de ses 21,16 mètres et richement décoré, il toise de plus de trois mètres un château construit en Allemagne en 2019, détenteur jusque-là du titre dans le Livre Guinness des records avec 17,66 mètres. Le château a été décoré sur le thème du Covid-19, avec la bactérie sculptée au sommet de la pyramide

• Une passagère scotchée à son siège après avoir tenté de sortir de l'avion en plein vol

Selon plusieurs sites d'information parmi lesquels Cnews, une passagère qui se trouvait sur un vol en provenance de Dallas aux Etats-Unis a été scotchée à son siège car elle avait tenté d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol. Des témoins racontent que, paniquée, elle a tenté d'ouvrir la porte une heure après le décollage. (Photo : capture d'écran YouTube / Viral Uploads)

• Etats-Unis : des cabris pour limiter les incendies

Chaque été, les incendies ravagent la Californie, et cette année cette région des Etats-Unis est victime d'une vague de chaleur meurtrière qui ne fait que favoriser l'expansion des feux. Les pompiers de Los Angeles ont trouvé un outil à quatre pattes bien utile : le cabri. Plus respectueux pour l'environnement que les gros engins, les cabris broutent l'herbe, et créent donc une "zone tampon" ce qui limite la propagation des flammes. En tout, plus d'une centaine de cabris sont déployés sur les plaines américaines afin d'éviter de nouvelles catastrophes.

• Une piscine de Dubaï élue la plus profonde du monde avec ses 60 mètres de profondeur

A Dubaï, dans les Emirats arabes unis, on trouve la "Deep Dive Dubai" alias la piscine la plus profonde du monde. Un paradis pour les plongeurs. Cette piscine a été inscrite au Guinness des records, avec ses 60 mètres de profondeur. Le bassin contient plus de 14,6 millions de litres d'eau.

• 14 juillet : un soldat profite du défilé pour faire sa demande en mariage

Pendant que certains manifestaient contre les restrictions sanitaires et d'autres célébraient la fête nationale, un soldat qui participait au défilé traditionnel du 14 juillet a décidé d'en profiter...pour faire sa demande en mariage. Vêtu de son uniforme, il s'est agenouillé devant sa fiancée - puisqu'elle a dit oui ! - pour lui demander sa main. Une scène immortalisée par de nombreuses personnes sur place. Le jeune couple a pu profiter de ce moment avec les nombreux collègues du futur marié