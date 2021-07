Rendez-vous annulé pour le Festival du Film d'Aventure cette année, une première pour l'évènement. Avec une jauge de spectacle maintenue à 35%, une situation sanitaire encore instable sur le département l'organisation du festival se voit obligée de reporter sa date à mai 2022.(Photo d'illustration DR)

"Depuis 2005, l'association Au Bout du Rêve a organisé chaque année son Festival du Film d'Aventure de La Réunion. Même en 2020, l'équipe a slalomé entre les confinements et les restrictions sanitaires et a pu mener à bien la 16ème édition du Festival.

Pour la première fois, depuis 2005, le Festival n'aura pas lieu.

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons l'annulation du Festival du Film d'Aventure de La Réunion pour cette édition 2021.

À ce jour, la jauge dans les salles de spectacle est maintenue à 35 %. La situation sanitaire à La Réunion étant instable, nous n'avons aucune visibilité ou assurance que cette restriction sera levée d'ici la fin Août.

Dans ce contexte, l'Association Au Bout du Rêve n'a pas les moyens financiers de mener à bien le Festival. De plus, nous ne voulons et ne pouvons pas assumer la responsabilité de contrôler vos pass sanitaires. Notre métier est celui de la médiation culturelle et nous ne pouvons pas endosser un rôle qui va à l'encontre de nos valeurs et de nos prérogatives.

Nous sommes déjà impatients de vous retrouver en Mai 2022 !



L'équipe du Festival"