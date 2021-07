BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 20 juillet 2021 :



Covid-19 : La Réunion en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre

Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement, l'a annoncé ce lundi soir 19 juillet 2021 à l'issue du Conseil des ministres : l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 30 septembre à La Réunion, ainsi qu'en Martinique. Prononcé le 14 juillet dernier en raison de la situation épidémique des deux régions, où le Covid-19 circule toujours fortement, il devait initialement prendre fin le 4 août. Il a donc été prolongée pour près de deux mois. L'état d'urgence sanitaire permet notamment au gouvernement de maintenir le couvre-feu.

Surf : une équipe et un staff à 50% réunionnais

Johanne Defay et Jérémy Florès, deux surfeur.euses péï se sont envolés pour le Japon dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 juillet pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo. La compétition repoussée d'un an à cause du Covid-19 se déroulera du 23 juillet au 8 août 2021. Sur quatre athlètes deux sont donc Réunionnais.es. Mais à côté de cela, c'est près de la moitié du staff qui les accompagne pour la compétition qui vient, elle aussi, de La Réunion. Une belle façon de mettre La Réunion en l'air lors de ces Jeux tant attendus depuis un an

Afrique du Sud: nouveau bilan de 215 morts, reprise du procès Zuma

Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, dans une affaire de pots-de-vins vieille de plus de 20 ans, a repris lundi sous forme virtuelle pour éviter d'attiser de nouvelles violences après une semaine d'émeutes qui ont fait un total de 215 morts.

Exposition Résonances : 236 merveilles du Louvre à découvrir dans les musées

Le vernissage de l'exposition Résonances s'est tenu ce vendredi 16 juillet. Résonances est une exposition d'arts graphiques à découvrir dans cinq musées de l'île. Elle comprend 236 dessins prêtés gracieusement par le musée du Louvre, qui expose pour la toute première fois de son histoire, dans les outremers. L'exposition aura lieu jusqu'au 15 octobre 2021

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil

Pourvu que ça dure se dit Matante Rosina ! Pour ce mardi 20 juillet, le soleil est bien présent sur l'île et même dans les hauts. Quelques nuages font leur apparition mais rien de bien méchant. Le vent souffle assez fort dans l'est comme pendant un hiver austral.