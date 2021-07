Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 20 juillet 2021 s'est tenue la première assemblée plénière du conseil régional, présidé par Huguette Bello, qui renonce à ses indemnités de séjour à La Région. L'assemblée plénière a notamment exclu tout rémunération ou indemnité pour les fonctions de représentations au sein d'organisme type Société publique locale (SPL), Société d'économie mixte (SEM)... Le groupe majoritaire a présenté deux motions relatives à la réforme de l'assurance chômage et à l'instauration du pass sanitaire et demande leur retrait. Huguette Bello a par ailleurs annoncé que le conseil se penchera bientôt sur la continuité territoriale et qu'une session extraordinaire sur la NRL aura lieu au mois d'août. (Photos : vl/www.ipreunion.com)

