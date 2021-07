Comme rapporté par le média américain CNN, un pilote de montgolfière est décédé le jeudi 15 juillet 2021 en tombant de l'engin. Il a laissé derrière lui trois passagers, qui ont volé seuls sur plus de 2,4 kilomètres, traversant même deux États des États-Unis (Photo d'illustration AFP)

C'est dans la ville de Bradford, dans l’État américain du Vermont, que le drame s'est déroulé. Au départ du vol, quatre passagers et le pilote Brian Boland, âgé de 72 et considéré comme "l’un des pilotes les plus expérimentés au monde" d'après CNN, étaient présents.

Au moment d’atterrir, la nacelle se renverse et l’un des quatre passagers tombe par terre, sans être blessé. C'est à ce moment-là que le pilote, en tentant de l'aider, s'emmêle dans l’équipement fixé au ballon.

Bloqué sous la nacelle alors que la montgolfière prend de la hauteur, il finit par faire une chute qui lui sera mortelle. Les trois passagers ont volé sur 2,4 km avant que l'engin ne se coince dans un arbre, leur permettant de retrouver la terre ferme sans danger.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les circonstances de l'accident.

