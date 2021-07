Johanne Defay et Jérémy Florès, deux surfeur.euses péï se sont envolés pour le Japon dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 juillet pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo. La compétition repoussée d'un an à cause du Covid-19 se déroulera du 23 juillet au 8 août 2021. Sur quatre athlètes deux sont donc Réunionnais.es. Mais à côté de cela, c'est près de la moitié du staff qui les accompagne pour la compétition qui vient, elle aussi, de La Réunion. Une belle façon de mettre La Réunion en l'air lors de ces Jeux tant attendus depuis un an (Photo DR)

C'est l'occasion pour Johanne Defay de se mesurer à nouveau à l'Hawaïenne Carissa Moore, la numéro 1 mondiale battue par la Réunionnaise lors du Surf Ranch Pro en juin dernier. Jérémy Florès quant à lui pourra s'illustrer sur les vagues japonaises et tenter de décrocher une médaille. Mais cette édition 2021 s'annonce tendue avec déjà trois cas positifs détectés au Village olympique ce dimanche 18 juillet.

Johanne Defay a évolué au Saint-Leu Surf Club à un palmarès atypique. Numéro un au classement national, sa dernière dernière victoire remonte au lundi 21 juin au Surf Ranch Pro sur la vague artificielle de Lemoore en Californie. Elle s'offrait ainsi la deuxième place du classement mondial après la numéro un Carissa Moore à un mois des JO de Tokyo.



Jérémy Florès est lui aussi numéro un au classement national en homme. Le sportif avait décroché une médaille de bronze aux mondiaux ISA au Salvador au mois de juin 2021. Jérémy Florès est actuellement 25ème du classement mondial provisoire. Le surfeur avait déclaré forfait pour la sixième étape du circuit du Championship tour, le Surf Ranch de Lemoore en Californie.

A leur arrivée à Tokyo les deux surfeur.euses iront sur les différents spots pour se familiariser avec ces lieux où se dérouleront les prochaines épreuves, accompagné.e.s de leur staff, précise le président de la ligue réunionnaise de surf Eric Sparton. "On est extrêmement fiers de Johanne Defay et Jérémy Florès et on va les suivre" ajoute-t-il.



Des surfeur.euses réunionnais.es des différents club de l'île ont également tenu à encourager Johanne Defay et Jérémy Florès pour leur départ aux Jeux olympiques.

- Après les Jo de Tokyo direction le Mexique -



Avec sa victoire au Surf Ranch Pro, Johanne Defay s'offre un quatrième succès sur le tour mondial après le beach break d'Huntington Beach (2015), le reef des Fidji (2016) et de Bali (2018). La surfeuse avait déclaré forfait lors des World Surfing Games à El Sunzal au Salvador qui s'était déroulé du 29 mai au 6 juin 2021.

La surfeuse s'est hissée à la deuxième place lors du Rip Curl Rottnest Search en Australie au mois de mai 2021 après avoir atteint la cinquième place à trois compétitions : le Rio Curl Newcastle Cup en Australie du 1er au 11 avril 2021, le Rio Curl Narrabeen Classi mi-avril et le Boost Mobile Margaret River Pro début mai en Australie.



Johanne Defay était arrivée 13ème lors des championnats du monde 2019 en équipe mixte avec Jérémy Florès, Michel Bourez, Hira Teriinatoofa, Vahnine Fierro et Cannelle Bulard. Johanne Defay s'envole désormais pour les Jeux olympiques de Tokyo du 25 au 28 juillet avant de disputer la prochaine étape du Championship tour du 10 au 20 août 2021 à Barra de la Cruz au Mexique.

- Le prodige du surf Jérémy Florès -



En 2021, Jérémy Florès est arrivé en 17ème position à trois reprises lors Boost Mobile Margaret River au mois de mai, au Rio Curl Narrabeen Classic à la mi-avril et au Rio Curl Newcastle Cup en Australie début avril. Jérémy Florès est arrivé en 33ème position du classement lors du Rip Curl Rottnest Search en Australie qui s'est tenu du 16 au 26 mai 2021.



Le sportif a été également sacré champion du monde des nations ISA en 2021 et 2017. Il détient quatre victoires au Championship tour lors du Billabong Pipe Masters en 2017 et 2010, au Quik Pro France en 2010 et au Billabong Pro Tahiti en 2015. Il a été également champion d'Europe en 2013.

Les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 est une édition assez particulière. Après avoir été repoussé d'un an à cause du Covid-19, cette année le public n'est pas admis dans les complexes sportifs. Cette édition risque d'être tendue car ce dimanche trois cas positifs ont été détectés au sein du Village olympique.



