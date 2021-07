BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 21 juillet 2021 :



- L'extension du pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi

- Covid-19 : le variant Delta gagne du terrain à La Réunion

- Pass sanitaire : la Défenseure des droits s'inquiète de "l'ampleur des atteintes aux droits"

- Les prix à la consommation augmentent de 0,1 % en juin 2021

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi sous le soleil

L'extension du pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi

Le Conseil des ministres a adopté ce lundi 19 juillet 2021 le projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire au lieu de loisirs et de culture. La jauge des lieux et établissements où le pass sanitaire sera exigé a été abaissée à 50 personnes. Mais à qui s'adresse-t-il vraiment ? Quelles sont les conditions ? Comment les structures vont-elles s'organiser ? Les réponses ci-dessous.

Covid-19 : le variant Delta gagne du terrain à La Réunion

Avec 231 cas du variant Delta sur le territoire contre 38 la semaine précédente, et 1.320 cas au total dans la semaine, l'épidémie ne cesse de progresser. 10 décès ont été recensés en sept jours, dont celui d'une personne âgée entre 15 et 24 ans. Des chiffres inquiétants, alors que l'épidémie semble repartir à la hausse partout en France en raison du variant Delta. Cette dégradation intervient alors que les restrictions sanitaires se durcissent à partir de ce mercredi, avec le déploiement du pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture

Pass sanitaire : la Défenseure des droits s'inquiète de "l'ampleur des atteintes aux droits"

La Défenseure des droits, Claire Hédon, regrette "vivement" dans un avis publié mardi le choix d'une procédure accélérée pour le vote du projet de loi sanitaire, compte tenu "de l'ampleur des atteintes aux droits et libertés fondamentales prévues" par le texte.

Les prix à la consommation augmentent de 0,1 % en juin 2021

En juin 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % à La Réunion. Les tarifs aériens augmentent, comme le prix de certains produits manufacturés (chaussures, lunettes en particulier). Les prix de l'alimentaire augmentent aussi, notamment ceux des produits frais, des produits laitiers et des boissons alcoolisées, de même que les prix des carburants. À l'inverse, les prix des assurances et de l'hôtellerie, de la bouteille de gaz et de certains autres produits manufacturés reculent. Sur un an, les prix augmentent de 2,1 % à La Réunion et de 1,5 % en France hors Mayotte

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi sous le soleil

Ce mercredi 21 juillet, Matante Rosina prend son petit café sur sa varangue et profite des rayons de soleil qui vont persister toute la journée. Elle prévoit du beau temps sur les côtes mais aussi dans les hauts.