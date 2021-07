Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Le 25 mars 2021, lors d'un contrôle à l'importation, les services de la direction régionale des douanes et des droits indirects de La Réunion ont découvert, dans un conteneur non réfrigéré, un lot de 261 kg de vanille, provenant de Madagascar, dont le poids et la valeur étaient sous déclarés. Le lot a été considéré comme impropre à la consommation. Les gousses avaient teneur en eau à hauteur de 91%. L'importateur a été sanctionné pour les défauts de déclaration. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Préfecture)

