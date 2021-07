Ce mercredi 21 juillet 2021 est un jour spécial pour les Musulmans : c'est l'Aïd el Adha. Il s'agit de la fête du sacrifice commémorant celui d'Abraham, ou Aïd élu kébir (appelée grande fête). C'est la deuxième fête la plus importante de l'islam après l'Eid el Fitr. Imaz Press souhaite à tous les musulmans de La Réunion une très bonne fête. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, les musulmans débutent leur journée tôt afin d'effectuer leurs ablutions avant de se rendre à la mosquée. Les familles sacrifient ensuite un mouton, un boeuf ou un cabri, dont une partie est donné aumône aux plus démunis, ainsi qu'aux amis et voisins. Le reste de l'animal sacrifié est gardé pour sa propre consommation.

C'est aussi et avant tout un fête de partage et de recueillement, l'occasion pour les familles de se réunir et de s’échanger des voeux.

