L'obligation de présenter son pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes débute ce mercredi 21 juillet 2021. Une mesure qui a été entérinée par décret ce mardi, en abaissant la jauge de 1.000 à 50 personnes. De nouveaux lieux ont par ailleurs été ajoutés à la (longue) liste des établissements concernés par cette mesure. Une décision qui est loin de faire l'unanimité, du côté des professionnels comme de la population. Mais à qui s'adresse-t-il vraiment ? Quelles sont les conditions ? Comment les structures vont-elles s'organiser ? Les réponses ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le pass sanitaire s'adresse à toutes les personnes ayant plus de 18 ans. Il permet de prouver l'immunisation contre le Covid-19, que ce soit au travers de la vaccination complète, d'un test PCR négatif ou d'être dans la capacité de prouver que l'on a déjà été contaminés. Pour le moment, le pass sanitaire s'adresse au lieu de loisirs et de cultures, mais sera étendu dès le 1er août 2021 aux restaurants, bars, ou encore les centres commerciaux. Pas de grand changement pour l'instant puisque le pass sanitaire avait déjà été mis en place pour ces structures. Cependant la jauge a été abaissé à 50 personnes contre 1.000 précédemment, créant l'incompréhension chez professionnels du secteur.

Par ailleurs, pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du "pass sanitaire" est repoussée au 30 août pour les jeunes de 12 à 17 ans. La vaccination n’ayant été ouverte, pour cette catégorie d’âge, qu’au mois de juin, des millions de jeunes auraient été contraints d’effectuer des tests à répétition pour toutes leurs activités estivales. Le gouvernement promet également un assouplissement du pass sanitaire pour les femmes enceintes.

- Une nouvelle organisation -

Cette nouvelle restriction, non sans conséquence pour les acteurs de la vie culturelle et sportive, demande une organisation supplémentaire. "Nous allons devoir nous réorganiser entre nous, mettre quelqu'un à l'accueil pour vérifier que le pass sanitaire soit bien respecté. Cela ne va pas être facile pour nous de changer de casquettes, nous ne savons pas faire la police. Notre métier c'est de donner du plaisir, pas de réprimander." regrette Pascal Saint-Pierre, résponsable du Bisik à Saint-Benoit.

Patrick Serveaux, le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie affirme de son côté que certaines structures vont devoir recruter du personnel pour mener à bien les contrôles du pass sanitaire. "Certaines structures ont déjà eu du mal à se remettre des énièmes confinements et fermeture de leurs portes, ils n'auront pas tous la possibilité de recruter, d'autres vont devoir mettre la clé sous la porte, c'est trop d'argent de perdu" note ce dernier. Pour le moment, il ne préfère pas donner son avis sur cette nouvelle mesure, attendant le texte de loi qui doit être voté par l'Assemblée nationale ce mercredi, qui statuera des futures dispositions du pass sanitaires, notamment l'obligation vaccinale des personnels d'ERP.

Pour Rémy Cazal, le porte-parole du Syndicat national des professionnels du théâtre de La Réunion (CGTR), cette mesure est inaccessible. "C'est une décision liberticide. Cela porte atteinte à nos libertés fondamentales. Nous sommes censés pouvoir disposer de notre corps comme on l'entend" s'indigne-t-il.

- Une baisse de la fréquentation -

Pour l'un des casinos de l'ile, souhaitant rester anonyme, cette nouvelle mesure aura un impact certain sur la clientèle. "Cela va forcément avoir un impact sur la fréquentation, mais on ne sait pas à quel point. Nous aurons plus de visibilité dans les semaines à venir ", explique la structure, ajoutant : "on a déjà eu des retours de clients qui ne sont pas d’accord avec le principe du pass sanitaire, on ne sait cependant pas s'ils décideront de jouer le jeu ou si elles ne viendront tout simplement plus "

Même si ces nouvelles restrctions risquent un abaissement de la clientèle, le gérant du Bisik à Saint-Benoit se montre positif. "J'espère tout de même que ce pass sanitaire va nous apporter un peu de liberté. S'ils instaurent un pass sanitaire, ce serait bien de trouver un équilibre afin que nous n'entrons pas dans un gouffre économique sans fin. Si le pass sanitaire permet par exemple la fin des jauges en salle ce serait déjà un bon début". Aujourd'hui, des jauges sont en effet toujours instaurées pour les lieux recevant du public. Les salles de concert et de spectacle peuvent par exemple recevoir uniquement 35% de leur capacité totale .

- Des manifestations prévues -

La CGTR Spektak appelle de son côté à manifester contre cette mesure "antidémocratique". "Nous nous mobilisons samedi prochain devant la préfecture et dans le marché forain de Saint-Pierre" affirme Rémy Cazal, une pointe de colère dans la voix. De nombreux collectifs devraient être présents, alors que la gronde continue de monter à La Réunion. La semaine dernière, une manifestation avait déjà eu lieu réunissant plus de 1.000 personnes, assure le syndicat.

A noter que l’obligation de port du masque n’est pas automatique pour les personnes ayant accédé à ces lieux et établissements. "Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur" précise le décret statuant sur le pass sanitaire.

jb/www.ipreunion.com / [email protected]