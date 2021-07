Un contrôleur du réseau de transport Citalis a été agressé par arme blanche ce mardi 20 juillet 2021. Le contrôleur blessé, sera opéré dès aujourd'hui. Quatre personnes ont été interpellées. Nous publions le communiqué de la société de transports ci-dessous.

Chaque jour, le réseau Citalis transporte des milliers de personnes grâce à ses 70 lignes sur tout le territoire de la CINOR. Ce réseau est exploité par un groupement d’entreprises professionnelles qui s’efforcent quotidiennement de réunir les conditions pour assurer un service public de qualité, dans le respect des règles de sécurité.

Nous vous informons qu’un contrôleur Citalis a été agressé le mardi 20 juillet 2021, par arme blanche. Blessé à la main, le contrôleur sera opéré aujourd’hui. Citalis regrette cet incident, apporte tout son soutien au contrôleur concerné par cette agression et remercie son équipe de contrôleurs pour leur solidarité, leur agilité et leur esprit d’équipe qui a permis l’interpellation immédiate de 4 personnes.

Cet incident est le fait d’un comportement inacceptable qui fera l’objet d‘un dépôt de plainte et d’un suivi des suites judiciaires qui pourraient en découler. Citalis souhaite rassurer sa clientèle ainsi que ses collaborateurs, et réaffirmer qu’elle met tout en œuvre pour assurer sa mission de service public et transporter sa clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.