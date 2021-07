Ce dimanche 25 juillet le musée Stella Matutina célèbrera son 30ème anniversaire. A cette occasion, le tarif de la visite sera réduit à 6 euros pour tous de 9h30 à 17h30. Au programme, des performances chorégraphiques, des stands d'expositions d'instruments traditionnels, des jeux quizz ainsi que des ateliers thématiques. L'atelier famille arts graphiques sera suivi d'un concert gratuit d'artistes locaux. Les personnes de plus de 18 ans devront présenter un pass sanitaire pour assister à cette manifestation. Nous publions le communiqué des Musées régionaux ci-dessous. (Photo : Réunion des Musées Régionaux)

- Au programme -

• Visite libre du musée

• Visite libre de l’exposition temporaire "Résonances, Le Louvre à La Réunion : Travailleuses, travailleurs"

• Performances chorégraphiques "Danser la vie d’un musée" – Toute la journée à l’intérieur du musée, des danseurs vous surprendront pour vous raconter l’histoire du site

• Stand d’exposition d’instruments traditionnels avec Maoul. Initiation au rythme avec Nicolas Moucazambo et Maloya avec Lékol Mizik Trad

• Jeu-quizz. Venez tester vos connaissances sur les thématiques du musée et tenter de remporter l'un des nombreux lots à gagner !!

• Ateliers thématiques – (5 euros l’atelier en supplément, sur réservation) : tressage du vacoa, carte aromatique : l’odeur la kour lontan, fabrication d’un kayamb, fabrication de samoussas et bonbons piments, confection de rosaces créoles

• Atelier famille arts graphiques. Tarif : 20 euros pour un adulte et un enfant (12 euros par enfant supplémentaire à partir de 6 ans). Sur réservation.

- Concerts gratuits sur réservation -



• 17h : Salangane (Maloya)

• 18h30 : Barth (Afro pop)



Pour assister à cette manifestation, la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus, sera obligatoire.

Infos/résas au 0692 63 48 19 ou par mail



Le programme complet est à retrouver ici