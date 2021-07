A ce jour deux dispositifs de la continuité territoriale existent au départ de La Réunion vers l'Hexagone. Le premier de l'État est à plafond unique est est réservé aux familles à faible revenu. Le second dispositif est celui de la Région Réunion et est attribué sans conditions de revenus. Deux dispositifs que les voyageurs peinent parfois à différencier. Les deux dispositifs ne sont pas cumulables. Rappel sur leurs modalités d'attribution. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Le dispositif de la Région Réunion

Lors de la première séance plénière ce mardi 20 juillet 2021, la présidente du Conseil régional Huguette Bello a déclaré avoir reçu un courrier du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, le 16 juillet 2021, sur les subventions accordées dans le cadre de la continuité territoriale.

"Nous voudrions regarder ce qu'il se passe pour voir si dans le passé l'on a utilisé aussi les subventions attribuées par l'Etat" déclare-t-elle. Des sommes "à ne pas négliger".







Pour rappel le dispositif de la Région permet d'obtenir une aide sur son billet d'avion, à montant fixe. Dans le sens Réunion - Métropole, les Réunionnais.e.s dont le quotient familial (le nombre de parts de chaque foyer fiscal pour calculer l'impôt sur le revenu, ndlr) est inférieur ou égal à 26.030 euros bénéficieront d'un bon de 300 euros. En revanche celles et ceux avec un faible revenu, inférieur ou égal à 6.000 euros, obtiendront un bon de 450 euros.

• Le dispositif de l'Etat

Dans un communiqué en date du 1er juillet 2021, le ministère des Outre-mer présentait les différentes évolutions concernant la politique nationale continuité territoriale. Un dispositif différent de celui proposé par la Région Réunion.

Après une large réflexion lancée depuis le 28 janvier 2020 sur les évolutions à apporter, l'aide a été simplifiée à un seul niveau "au lieu de l'aide majorée et de l'aide simple" précise le ministère des Outre-mer. La continuité territoriale est allouée selon un certain niveau de revenus. C'est ainsi que les personnes dont le quotient familial est inférieur ou égal à 11.991 euros bénéficieront d'une aide de 360 euros.



"Le montant de l'aide unique représente environ 40% du prix moyen d’achat du billet d’avion constaté sur chaque liaison" souligne le ministère des Outre-mer. Les résident.e.s ultramarin.e.s désirant recourir à la continuité funéraire (obsèques et aide au transport du corps) devront eux/elles aussi justifier d'un quotient familial inférieur ou égal à environ 11.991 euros.

L'Etat crée également un dispositif spécifique en faveur de trois nouveaux publics à savoir les doctorants et post-doctorants qui pourront recourir une fois par an à la continuité territoriale et les artistes et acteur.rices culturel.lles qui en bénéficieront deux fois par an. Les "jeunes espoirs sportifs" quant à eux pourront y recourir quatre fois par an.

Afin de mieux accompagner les familles, l'Etat étend les droits d'accès à la continuité funéraire aux frères et sœurs des défunt.e.s. Les déplacements seront aussi possibles dans le cadre d'une dernière visite à un proche. Les déplacements sont également possibles entre outre-mers et seront pris en charge à 40% du prix du billet d'avion aller-retour.





