Le maire de la ville du Port s'est rendu ce lundi 19 juillet à la piscine municipale afin de rencontrer les agents qui en prennent soin. Un après la réouverture des bassins, l'élu a annoncé le recrutement d'agents de médiation et de maitres-nageurs sauveteurs supplémentaires. Fermeture annuelle pour cette période hivernale, à la réouverture, une aire de jeux sera installée. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo mairie du Port)

Une rencontre a eu lieu entre le maire, Olivier Hoarau et les agents de la piscine Jean-Lou Javoy, ce lundi 19 juillet en présence de l’élu délégué aux Sports, Guy Pernic. Il s’agissait de faire le point sur les améliorations à apporter pour un service public plus efficace et plus fonctionnel. Presque un an après la réouverture de la piscine municipale, le maire a assuré les agents de son soutien.

Il a rappelé que la rénovation et la modernisation de la piscine étaient une priorité afin de répondre aux attentes de la population portoise. Pour améliorer le fonctionnement de la structure et pour assurer le développement des dispositifs d’apprentissage de la natation, Olivier Hoarau a annoncé le recrutement d’agents de médiation et de maitres-nageurs sauveteurs supplémentaires. Il accède également à la demande des agents pour la mise à disposition d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) additionnels tels que des lunettes de soleil. Face à l’émergence de nouveaux métiers, la ville sera également à l’écoute des besoins en formation des agents a ajouté le maire.

En cette période hivernale et de vacances scolaires, marquée par une baisse de fréquentation, la piscine connait sa seule et unique fermeture annuelle. Cela, afin assurer la maintenance des bassins, le traitement antidérapant des plages et l’amélioration des fonctionnalités d’accueil des vestiaires. A la réouverture de la piscine, les usagers prourront profiter d’une nouvelle aire de jeux, en cours d’installation sur l’espace engazonné.