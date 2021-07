Dans le cadre du Plan d'Investissement Volontaire Outre-Mer, le ministère des Outre-mer et Action Logement ont retenu 26 projets d'innovation portés par des acteurs du logement qui sont liés à l'innovation technique, servicielle, sociale ou environnementale. Neuf projets ont été sélectionnés à La Réunion. 12,3 millions d'euros ont été mobilisés pour les Outre-mer au total pour ce plan d'investissement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’objectif partagé par les porteurs de projet est de financer et de déployer des solutions intégrées aux politiques territoriales de l’habitat en Outre-Mer. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du Plan Logement Outre-Mer, présenté en 2019 par le ministère des Outre-Mer, qui intègre, parmi les 77 mesures concrètes, des interventions au profit du logement ultramarin.



Le Comité Innovation Outre-mer, composé de 5 représentants des Comités Territoriaux d’Action Logement et de 5 représentants de l’État en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, a sélectionné au cours de deux sessions, le 31 mars et le 7 juillet derniers, 26 projets destinés à soutenir l’innovation. Portées par des acteurs publics ou associatifs, par des bailleurs sociaux ou des personnes morales de droit privé, ces initiatives mobilisant à ce jour 12,3 millions d’euros visent à mettre en œuvre les objectifs du Plan d’Investissement Volontaire Outre-mer d’Action Logement qui porte sur :



• La revitalisation des centres-villes et l’accroissement de l’offre locative ;

• Le développement de l’accession sociale à la propriété ;

• Le logement des jeunes actifs ;

• La création de structures collectives d’hébergement ;

• La lutte contre l’habitat indigne.

La dimension innovante des projets retenus s’exprime dans trois domaines :

• Technique et environnemental : usage de nouveaux matériaux, développement de systèmes d’économie d’énergie et de démarches d’économie circulaire.

• Serviciel : adaptation des services aux spécificités locales et développement du numérique dans l’habitat.

• Social : accompagnement vers l’emploi et soutien à la formation des jeunes, structuration de nouvelles filières de production et encouragement à la participation citoyenne.



La déclinaison opérationnelle des projets lauréats se poursuivra jusqu’en 2023, en lien étroit avec les services de l’État et les acteurs économiques et sociaux locaux.

Au 10 juillet 2021, ce sont 9 projets à la Réunion, 4 projets en Guadeloupe, 4 projets en Martinique, 4 projets à Mayotte et 3 projets en Guyane, qui ont été sélectionnés et seront financés par Action Logement, en plus d’un projet commun à Mayotte et la Guyane et d’un projet commun aux 5 territoires.