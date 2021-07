Métro englouti, quartiers submergés : 25 personnes ont été tuées par les intempéries qui ont frappé le centre de la Chine, notamment la ville de Zhengzhou où les avenues inondées et les carcasses de voitures empilées témoignaient mercredi de la violence du déluge. (Photo AFP)

Des inondations "extrêmement graves" de l'aveu même du président Xi Jinping, dont le pays est pourtant régulièrement victime en été d'aléas climatiques. Environ 200.000 des dix millions d'habitants de Zhengzhou, à 700 km au sud de Pékin, qui a reçu en l'espace de trois jours l'équivalent de près d'un an de pluie, ont été évacués, ont annoncé des responsables locaux.



Les canalisations ont été rapidement engorgées et les artères de la capitale de la province du Henan transformées en torrents de boue.





La télévision publique CCTV a diffusé mercredi des images d'habitants de Zhengzhou pris au piège la veille sur la chaussée, poussant leur véhicule avec de l'eau jusqu'à la taille. Les réseaux sociaux montraient des piétons surpris par le chaos et emportés par la force du courant.



Cette ville a été placée mardi en alerte rouge, soit le niveau le plus élevé pour la météorologie en Chine. Mais du fait d'une annonce tardive et du maintien des transports publics, nombre de ses habitants se sont rendus au travail.



- "C'est impressionnant" -



C'est dans le métro de Zhengzhou que la situation a paru la plus dramatique. Des passagers se sont retrouvés avec de l'eau jusqu'aux épaules et plusieurs témoins ont signalé que la panique s'était emparée de ceux coincés dans différentes rames. Sur des images-vidéo, on a pu voir une véritable marée envahir le quai désert d'une station.

Un homme a raconté que des secouristes avaient ouvert le toit d'un wagon pour permettre l'évacuation, un par un, des voyageurs.



Des centaines de passagers ont ainsi été extraits sains et saufs du métro, ont assuré les autorités municipales. Mais douze personnes y ont péri et cinq ont été blessées.



Mercredi, certaines voies de circulation étaient toujours inondées. En contrebas d'une passerelle routière du centre-ville, à l'entrée d'un tunnel, plusieurs dizaines de voitures abandonnées gisaient côte à côte ou empilées.



Des dizaines d'habitants de Zhengzhou, en T-Shirt, en short, certains munis de lampes frontales ou ayant allumé la fonction lampe de poche de leur smartphone pour éclairer la scène, sont allés constater les dégâts. "C'est impressionnant", commente Liu Chang, 29 ans, accompagnée de ses parents.



Le signal téléphonique était faible, voire inexistant par moment, en raison peut-être d'une dégradation des équipements de télécommunications, tandis que les trains étaient à l'arrêt. "Hier, pendant le gros orage, l'eau nous arrivait jusqu'aux genoux. On a sept-huit employés qui n'ont pas pu rentrer chez eux et ont dû dormir ici", a expliqué Zhang Kaiwen, le gardien d'un restaurant.



"Moi, j'ai dû rester dormir à l'école hier soir", lâche le petit Li Xiang, sept ans, aux côtés de sa maman qui tient une petite boutique de vente d'alcool.



Dans la localité voisine de Gongyi et ses environs, ces intempéries ont provoqué des glissements de terrain, a souligné l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Des maisons et des murs s'y sont effondrés, au moins quatre personnes ont perdu la vie.



- Des milliers de soldats -



Le bilan total des intempéries s'élève à 25 morts et sept disparus, ont déclaré mercredi devant la presse les autorités locales. Les dégâts sont évalués à 542 millions de yuans (71 millions d'euros) dans tout le Henan.



Le président Xi Jinping a appelé à la mobilisation. "Des barrages se sont effondrés, provoquant de graves blessures, des décès et des dégâts. La situation sur le front des inondations est extrêmement grave", a-t-il martelé, d'après la télévision nationale.



Toujours dans le Henan, près de l'ancienne capitale de Luoyang, l'armée a été envoyée à proximité d'un barrage -celui de Yihetan- qui menaçait de céder, après l'apparition d'une brèche.



Des opérations de dynamitage ont permis mercredi à l'eau de s'écouler, a-t-elle affirmé. Des milliers de soldats se sont déployés le long d'autres cours d'eau de la région, afin de renforcer les berges à l'aide de sacs de sable, dans la grande tradition du régime communiste.



Des "reliques majeures" présentes dans le temple de Shaolin, qui abrite une célèbre école d'arts martiaux, tout comme dans les grottes de Longmen, fameuses pour leurs très anciennes sculptures bouddhistes, ont également été "endommagées par l'eau à des degrés divers", a déploré l'administration chargée de la préservation de l'héritage culturel, sans autres précisions.



Selon les autorités, les pluies dans la région ont été les plus fortes jamais enregistrées depuis que les phénomènes météorologiques ont commencé à être compilés il y a 60 ans.



Les inondations frappent régulièrement la Chine pendant la période estivale. Plusieurs milliers de personnes avaient ainsi péri en 1998 dans la région du Yangtsé, plus au sud.



Zhengzhou comme Luoyang sont proches du Fleuve jaune, dont les crues ont été souvent meurtrières dans l'histoire. Les scientifiques estiment aussi que le changement climatique accroît le risque d'inondations.

