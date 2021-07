Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 7 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 23 juillet 2021 :



- Le pass sanitaire a (presque) fait oublier la réforme des retraites et du chômage

- Pass sanitaire : les députés votent la mesure controversée, nuit d'âpres débats à l'Assemblée

- Privée de grands centres commerciaux, Mayotte échappe au pass sanitaire dans les boutiques

- Sanit-Leu : les centre de loisirs de la Pointe des Châteaux et du Plate fermés ce vendredi

- Quatre entreprises reçoivent le label Nou la fé

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est

