Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Fût un temps où plusieurs milliers de personnes étaient descendues dans les rues de Saint-Denis pour manifester contre la réforme chômage et celle des retraites. Un temps où le Covid-19 n'existait pas, et où les acquis sociaux étaient défendus bec et ongle par une partie de la population. Ce temps semble désormais révolu, alors que le président a d'ores et déjà annoncé que le projet, resté en suspens, allait repartir de plus belle (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Fût un temps où plusieurs milliers de personnes étaient descendues dans les rues de Saint-Denis pour manifester contre la réforme chômage et celle des retraites. Un temps où le Covid-19 n'existait pas, et où les acquis sociaux étaient défendus bec et ongle par une partie de la population. Ce temps semble désormais révolu, alors que le président a d'ores et déjà annoncé que le projet, resté en suspens, allait repartir de plus belle (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)