Quatre entreprises ont été labellisées Nou la fé lors du comité d'attribution de la marque collective du 13 juillet dernier. Les entreprises labellisées sont originaires de différents secteurs. L'entreprise Soretub fabrique des canalisations en béton, Le monde de la glace produit artisanalement des glaces en tube, l'entreprise Pack Oi est basé dans la fabrication d'emballages en carton plat et HBA Trading confectionne de la charcuterie halal via sa marque Taïba . Retrouvez toutes les informations sur les entreprises validées par le comité d'attribution dans le communiqué de la marque collective Nou la fé que nous publions ci-dessous. (Photo : logo du label Nou la fé)

Ces quatre entreprises ont surtout développé des savoir-faire spécifiques et uniques à La Réunion, souvent méconnus, qu’elles ont souhaitées valoriser en rejoignant la marque Nou la fé : la fabrication d’emballages en carton plat, la production artisanale de glaces en tube, la confection de charcuterie halal et la fabrication de canalisations en béton.

Le comité a également confirmé l’attribution du carré vert à trois marques et activités d’entreprises déjà détentrices (Bourbon plastiques emballage et brasseries de Bourbon). C’est désormais 47 entreprises et 115 marques ou gammes qui portent haut les couleurs de Nou la fé. Les demandes d’attribution des nouvelles entreprises validées par le comité d'attribution Nou la fé du 13 juillet 2021 concernent :

• Soretub. L’entreprise du groupe SBTPC-Sogea, implantée au Port, a été créée en 1987 pour la fabrication de canalisations en béton. La production, mise en sommeil ces dernières années avec l’essor des canalisations en plastiques, a été relancé en 2021 pour répondre à des demandes spécifiques et avec le renchérissement des matériaux plastiques. Deux opportunités qui ont permis de repositionner les canalisations en béton (certifiées NF et CE) sur les chantiers en cours et à venir, avec des atouts non négligeables de résistance, durabilité, mise en œuvre plus aisée et surtout une production de proximité.

• Le monde de la glace est un glacier artisanal qui propose ses produits à travers d’une dizaine de points de vente répartis sur trois enseignes et dont l’atelier de fabrication est situé au Port. En constante recherche de nouveaux parfums et produits, l’entreprise a développé récemment une gamme de quatre sorbets aux fruits tropicaux affectionnés des réunionnais (citron 4 saisons, goyavier, mangue et passion) conditionnés dans un tube plastique commercialisée sous la marque Panda’s dans les boutiques de l’entreprise et prochainement en grandes surfaces. La marque est complétée d’une gamme de 15 parfums incontournables et spécifiques proposés en pots.

• Pack Oi. L’entreprise de 10 salariés, installée à Saint-Pierre dans la Zone industrielle n°2, a été créée 2003. Elle est spécialisée dans la conception sur mesure et la fabrication d’emballages principalement pour les producteurs locaux avec les packagings collés mais également des étuis et coffrets demandés par d’autres entreprises aussi bien du secteur alimentaire, de l’industrie et des services. En 2011, l’entreprise a étendu son activité par la création d’une offre de conception et fabrication de PLV en carton (publicités sur le lieu de vente) proposées par son atelier Concept PLV, sur des formats sur-mesure ou avec les concepts Marin’s fabriqués sous licence.

Parmi les autres demandes d’attribution présentées par des entreprises déjà détentrices de la marque collective :

• Bourbon plastiques emballages, producteur de films plastiques à Bras-Panon a reçu la marque pour une marque de sacs poubelle en cours de création et pour sa fabrication de films de paillage agricole, composée d’une gamme de films classiques et d’une nouvelle gamme de films certifiés en plastique biodégradable

• Les brasseries de Bourbon ont reçu la marque pour une nouvelle gamme de bières aromatisées qui sera très prochainement commercialisée sous la marque 974 Mix