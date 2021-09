BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 19 septembre 2021 :



La Réunion île cyclable...une utopie qui pédale doucement

Le retour de la petite reine sur fond de transition écologique signe la volonté des populations et des élus d'offrir des alternatives au tout voiture. Quid de La Réunion île cyclable ? Fut un temps, en dehors de la Chine Populaire où le vélocipède était roi, le niveau de développement s'appréciait au taux d'équipement en automobiles par foyer… Depuis que le l'écologisme règne sur les consciences occidentales, la tendance s'est inversée, et la bicyclette, musculaire ou électriquement assistée, tend à s'imposer comme marqueur de la transition écologique et morale de nos sociétés vers une économie "décarbonée". Qu'en est-il à La Réunion où les transports constituent un genre de nœud gordien politique ?

Automobilistes et cyclistes : les règles pour bien cohabiter sur la route

L'usage du vélo se développe à La Réunion. Pour des déplacements quotidiens, pour les loisirs ou pour pratiquer du sport, de plus en plus de cyclistes empruntent les routes réunionnaises. Si les pistes cyclables se multiplient sur l'île, facilitant ainsi les déplacements, la cohabitation entre cyclistes et automobilistes demeure parfois difficile, entrainant tensions et, malheureusement, des accidents. Petit rappel des quelques règles de bases pour partager la route en toute sécurité, et en toute courtoisie

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Documentaire grotesque et chameaux clonés

Cette semaine dans notre rubrique "Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré", on retrouve un documentaire sur La Réunion qui enchaîne les absurdités et des informations approximatives. Du côté de Dubaï, pour optimiser leurs chances de remporter courses et concours de chameaux très populaires dans le Golfe, certains n'hésitent pas à acheter des animaux aux caractéristiques parfaites: des "rois de beauté" clonées par une équipe de scientifiques

Aux arbres, citoyens ! : dans le Morvan, des résistants achètent la forêt pour la sauver

"Il faut sauver ce qui peut encore l'être": dans le Morvan, des citoyens rachètent des forêts traditionnelles de chênes, hêtres et autres châtaigniers pour empêcher leur destruction au profit d'arbres résineux, plus rentables mais "catastrophiques" pour la biodiversité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver n'est pas encore terminé

Ce dimanche 19 septembre 2021, Matante Rosina vous informe que l'hiver n'est pas encore terminé. Le matin, dans le sud de l'île, il faut prévoir parapluie et palto. Ailleurs, le soleil n'est pas non plus au rendez-vous et des petites pluies sont possibles. Dans l'après-midi, le soleil fait son retour sur la majeure partie du département.