Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration)

Chantiers en cours :

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de giratoire

Sur la RN1 à La Possession giratoire Capitaine Lebourg, travaux de sécurisation de giratoire jusqu'au vendredi 23 novembre. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN2 - St Joseph - Travaux de réparation de parapets

Sur la RN2 à St Joseph Ravine Vincendo, travaux de réparation de parapets du vendredi 17 au mercredi 22 septembre. Alternat de 8h à 15h.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 24 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RD10 - St Paul/Route du Théâtre - Travaux de sécurisation de virage

Sur la RD 10 à St Paul Route du Théâtre, travaux de sécurisation de virage jusqu'au 17 septembre 2021. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir :

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de mise en œuvre de peinture routière

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Mon Caprice à St Pierre, travaux de mise en œuvre de peinture routière les nuits du lundi 20 au jeudi 23 septembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier mobile.



RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux de relevé et géo référencement du réseau NTIC

Sur la RN1, de l'échangeur de l'Etang Salé au pont de la Rivière St Etienne à St Louis, travaux de relevé et géo référencement du réseau NTIC le lundi 20 septembre. BAU neutralisée en chantier mobile de 9h à 15h.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 à St Leu secteurs Ravine Fontaine et Ravine Petit Etang, travaux de pose et réparation de glissières de sécurité les nuits des lundi 20 et mercredi 22 septembre. Neutralisation de la voie de gauche dans les 2 sens de circulation de 20h30 à 5h.

RN1 – Route du Littoral - Travaux d’hydrocurage

Sur la RN1 Route du Littoral entre Ravine à Jacques et La Possession, travaux d'hydrocurage les nuits du lundi 20 au jeudi 23 septembre inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Ouest.

RN102 - Ste Marie - Travaux d'enrobés

Sur la RN102 à Ste Marie, entre Leclerc et la Brasserie de Bourbon, travaux d'enrobé le lundi 20 septembre de 9h à 15h. Alternat à partir de 12h.

RN2 - St Benoit/St André - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 entre l'échangeur de Bourbier à St Benoit, à celui de la Balance à St André, travaux de Fauchage en TPC le mercredi 22 septembre. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 9h à 15h selon les besoins du chantier mobile.

RN2 - Ste Marie - Travaux de curage

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux de curage sur la bretelle d'insertion de l'échangeur de Duparc la nuit du lundi 20 septembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - St Benoit - Travaux de relevé topographique

Sur la RN2 à St Benoit, entre le Giratoire des Plaines et l'ouvrage de la Rivière des Marsouins, travaux de relevé topographique la nuit du lundi 20 septembre. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier mobile.

RN3 - St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN3 à St Pierre entre l’Echangeur Mon Caprice et le Rond-point Azalées, travaux de balayage les nuits du lundi 20 au jeudi 23 septembre inclus. BAU ou voie de droite neutralisée dans le sens dans le sens montant de 20h à 5h.

RN3 - St Pierre - Travaux d'élagage

Sur la RN3 à St Pierre entre l'échangeur des Casernes et la zone de la Ravine Blanche, et sur la RN1 entre la Ravine Blanche et Pierrefonds, travaux d’élagage du lundi 20 au vendredi 24 septembre. Neutralisation de la BAU dans un sens puis dans l’autre au niveau de la zone de chantier de 8h30 à 15h.

Evènement (hors chantiers) :

La Plaine des Palmistes/St Benoit/Ste Rose - Rallye La Ronde de l'Est

Sur les communes de La Plaine des Palmistes, St Benoit et Ste Rose, se déroulera la course automobile La Ronde de l'Est. Les RD55 Route de la Petite Plaine, RD3 Route Hubert Delisle, RD57 Route des Radiers et RD57E Chemin Malécage seront concernées notamment par des fermetures de route accompagnées d'une interdiction de stationnement. Il vous est demandé d'être prudent aux abords de la course.