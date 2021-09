Publié le Dimanche 19 Septembre à 19H39 / Actualisé le Lundi 20 Septembre à 06H09

Ce samedi 18 septembre 2021, une rave-party a été organisée illégalement sur la commune de Saint-Louis. "Ce rassemblement n'a pas fait l'objet de déclaration en préfecture et ne respectait ni le protocole sanitaire ni la mesure de couvre-feu qui reste en vigueur sur le territoire de 23h à 5h tous les jours. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédé à des verbalisations ainsi qu'à la saisie de matériel. L'autorité judiciaire a été saisie" annonce la préfecture dans un communiqué de presse. Jacques Billant, préfet, "condamne l'organisation de cette manifestation et appelle chacun à faire preuve de responsabilité en respectant les mesures de restrictions prises pour la sécurité de tous dans le contexte de la crise sanitaire".

