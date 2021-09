Publié le Dimanche 19 Septembre à 02H55 / Actualisé le Dimanche 19 Septembre à 07H19

Ce dimanche 19 septembre 2021, Matante Rosina vous informe que l'hiver n'est pas encore terminé. Le matin, dans le sud de l'île, il faut prévoir parapluie et palto. Ailleurs, le soleil n'est pas non plus au rendez-vous et des petites pluies sont possibles. Dans l'après-midi, le soleil fait son retour sur la majeure partie du département. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

