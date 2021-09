Le 14° Rallye de Saint Joseph fêtera cette année ses 15 ans le week-end du 22 et 23 octobre 2021. Les concurrents souhaitant disputer cette troisième épreuve de la saison pourront s'inscrire à compter du lundi 20 septembre jusqu'au lundi 11 octobre. De nombreuses modifications ont été apportées au parcours, notamment pour éviter le plus possible les sections bétonnées. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo D.R.)

A moins de 40 jours du départ du 14° Rallye de Saint Joseph qui fêtera cette année ses 15 ans, l’ASARéunion et la Mairie de Saint Joseph se préparent à une magnifique fête le week end du 22/23 Octobre prochain. Ce 14e Rallye de Saint Joseph NTR-BMW sera la première édition de cette épreuve populaire organisée par le club dyonisien. Après de multiples reports conséquences de la crise Covid19, tous les voyants sont au vert.

Bien que proposant des tracés à l’intitulé connu par les compétiteurs et spectateurs, l’ASARéunion a apporté sa touche et sa vision du Rallye à la Réunion pour cette épreuve. Nombre de variantes ont été apportées au parcours habituel avec plusieurs modifications faisant la part belle à l’ADN de ce sport. Les seules sections lentes sont réduites à leur plus simple expression avec comme seul intérêt de lier entre elles des sections roulantes et rapides.

L’ASARéunion emmenée par son traceur Jean Roland Gaud a ainsi mis un point d’honneur à se rapprocher des standards de son épreuve emblématique le Tour Auto de la Réunion. Il est à noter que les services communaux représentés notamment par HC Huet (pilote engagé lors des premières éditions) ont largement contribué à la définition du parcours avec nombre de propositions.

Le club présidé par Muriel Rajoël a souhaité supprimer autant que faire se peut les sections bétonnées si abrasives pour les pneumatiques et très consommatrices de gomme. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la démarche de l’ASARéunion: parcours concentré, utilisation prioritaire des axes roulants pour éviter autant que possible la perturbation des écosystèmes peu habitués à forte circulation et limitation de l’utilisation des consommables issus de la pétrochimie.

L’autre intérêt du tracé défini est de pouvoir faciliter et canaliser les spectateurs dans des zones plus accessibles et sécurisées. Ce 14e rallye de Saint Joseph NTR-BMW organisé par l’ASARéunion est programmé durant une période de vacances scolaires. Le passeur d’ordre qu’est la Commune de Saint Joseph souhaite ainsi amener de l’activité et un spectacle gratuit en direction de ses administrés. Le corollaire de cette démarche est également d’emmener de l’activité économique soutenue pour les commerçants de la commune sudiste au sortir d’une dure période de restrictions.

La spéciale inaugurale de ce Rallye est une version inédite tracée dans l’esprit d’une super spéciale bien que développant un total de 12km70. Les terrass-Bel Air sera parcourue deux fois et constituera le menu de la première étape. Notez que la deuxième étape est particulièrement intense avec plus de 75km face à la montre. Le 14e Rallye de Saint Joseph NTR-BMW prendra fin Samedi 23 Octobre avec une arrivée prévue à 21h06 devant la mairie de Saint Joseph. Cette concentration sur deux journées permettra à tous ceux venus assister à cette épreuve de pouvoir profiter de tous les "ti coin charmants" de la capitale du Sud Sauvage le Dimanche sans être bousculés avant de reprendre le chemin de leur domicile.

Les concurrents souhaitant disputer cette troisième épreuve de la saison pourront procéder à leur engagement à compter du Lundi 20 Septembre jusqu’au Lundi 11 Octobre.

Vendredi 22 Octobre 2021:

ES1 19h33 Les terrass Bel Air1 12km70

ES2 21h36 Les terrass Bel Air2 12km70

Samedi 23 Octobre:

ES3 09h18 Carosse Bezave1 6km10

ES4 11h16 Carosse Bezave2 6km10

ES5 11h44 Grand Coude 12km30

ES6 16h27 La Crête1 13km65

ES7 17h30 Les lianes1 12km20

ES8 19h33 La Crête2 13km65

ES9 20h36 Les lianes2 12km20