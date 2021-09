Le retour de la petite reine sur fond de transition écologique signe la volonté des populations et des élus d'offrir des alternatives au tout voiture. Quid de La Réunion île cyclable ? Fut un temps, en dehors de la Chine Populaire où le vélocipède était roi, le niveau de développement s'appréciait au taux d'équipement en automobiles par foyer... Depuis que l'écologisme règne sur les consciences occidentales, la tendance s'est inversée, et la bicyclette, musculaire ou électriquement assistée, tend à s'imposer comme marqueur de la transition écologique et morale de nos sociétés vers une économie "décarbonée". Qu'en est-il à La Réunion où les transports constituent un genre de noeud gordien politique ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

De toute évidence la petite reine progresse pas et sort du "ghetto" infantile, voire sportif où elle fut confinée avant de redevenir à la mode. Le vélo de loisirs demeure certes dominant chez nous, où les sentiers et chemins sont allègrement parcourus par toutes formes de vélocipèdes et de cyclistes, mais le vélo utilitaire, comme moyen de transport populaire, peine à s'imposer comme alternative douce au "tout automobile" en dépit d'effort méritoires développés par les collectivités à moyen ou long terme.

Et les politiques sont très conscients de cet enjeu, quand bien même on ne les voit guère enfourcher leur brêle pour aller siéger en conseil municipal ou séance plénière, tant à Paris qu'à La Réunion. Néanmoins, le concept de Réunion cyclable progresse, porté par les collectivités selon les compétences des unes et des autres.

Ainsi, la Région Réunion entre 2010 et janvier 2021, s'est dotée d'un schéma régional d'itinéraires cyclables inscrit au Schéma national des véloroutes, qui prévoit un linéaire de 222 kilomètres, dont plus de la moitié est déjà réalisée, avec plus de 25 km en site propre et 88 km en site partagé. Des données déjà datées puisque, par exemple, la piste cyclable de la chaussée royale, à Saint-Paul, planifiée depuis 2016, est en cours d'achèvement qui rallonge de 2160 m le kilométrage réalisé, dans l’espace vert entre la route nationale des Tamarins (RN1 2x2 voies) et la Chaussées Royale (RN1A). Cette voie cyclable permettra de relier l’itinéraire qui longe la route des plages et les zones d’activités de Savana et de l’Etang…



- Pour aller travailler, la voiture reste le moyen de déplacement privilégié -



A la veille de l'élection régionale, il n'était pas un candidat qui ne proposait son plan vélo : Didier Robert voulait redynamiser ce qu'il avait déjà mis en place, Huguette Bello de même, Vanessa Miranville souhaitait inciter financièrement à la pratique de la bicyclette, Jean-Pierre Marchau une compétence lui permettant de réaliser la voie vélo régionale, Joseph Rivière prônait un plan 100.000 Vélos… comme Patrick Lebreton ; Ericka Bareigts, entendait capitaliser sur la location de vélos électriques et réaliser avec les communes 200 km de pistes littorales…

Dans les faits, au-delà de l'existant et de l'inertie des communes à se mettre en connection avec le linéaire régional, il est évident qu'un effort est fait pour développer les cheminements urbains en phase avec laisse en œuvre de services de location de vélos plus ou moins assistés. Saint-Denis l'avait annoncé en 2020, idem pour le TCO qui avait même lancé une procédure d'achat pour plus de : 368.000 euros de vélos électriques, Saint-Paul a été la première à peindre des gouzous sur ses pistes cyclables, mais la CIVIS a scoré en lançant Altervelo, un système de location de vélo accessible en libre-service le 12 août dernier. Une première ultramarine rapidement redoublée sur Saint-Louis sous l'égide de la Semittel. En tel cas la finalité de ces équipements et services vise à offrir aux citadins réunionnais et aux touristes une alternative à la voiture pour des déplacements courts, utilitaires ou de loisirs.

Une option porteuse, car selon l'INSEE, à La Réunion, pour aller travailler, la voiture reste le moyen de déplacement privilégié même à proximité de chez soi, sept Réunionnais sur dix qui travaillent à moins de 5 km de leur domicile utilisent la voiture pour s'y rendre. Cette situation résulte sans doute moins d'un choix que d'une obligation, faute de solutions autres.



- Des zones littorales où il est possible de rouler sans se mettre en danseuse -



Ce mouvement vertueux est soutenu par le gouvernement, en 2020, notamment, des mesures pour encourager la pratique du vélo par les Français ont été prises avec le lancement d’un plan de 20 millions d’euros destiné à prendre en charge la réparation des vélos fatigués, créer des places de stationnement et des pistes cyclables temporaires…

Mais aussi "doux" soient-ils, ces vélos assistés et moyens de déplacements alternatifs ne peuvent gommer les spécificités géographiques et climatiques de La Réunion, sans parler des contraintes posées par un réseau routier lui-même dépourvu de cheminements alternatifs.

De fait, au-delà des zones littorales relativement peu escarpées ou il est possible de rouler sans se mettre en danseuse, le relief péi s'avère exigeant et le taux d'humidité de notre atmosphère facilite la transpiration… Sauf à se changer en arrivant sur son lieu de travail, il est difficile d'imaginer baigner dans son jus une journée entière… Idem en matière de pluviométrie. Enfin, la relative carence en pistes cyclables en site propre induit un facteur de risque important pour les usagers de deux roues, plus ou moins motorisés.

Donc, quand bien même il est légitime de développer la pratique de la petite reine à La Réunion, de façon rationnelle et écologiquement correcte, il est peu vraisemblable de voir le vélocipède se substituer majoritairement à la voiture ou aux transports en commun. Ce qui n'empêche pas de soutenir le développement du deux roues musculaire ou assisté, comme on dit aujourd'hui, en matière de loisirs sportifs ou de sport à part entière.

Enfin, on se souvient des expériences des Vélibs à Paris, ou des trottinettes de Marseille, qui avaient une fâcheuse tendance à finir dans la Seine, la rade phocéenne, voire de l'autre côté de la Méditerranée… Il reste à espérer que La Réunion fera preuve de civisme en matière de libre-service car les initiatives des uns et des autres, pour écologistes qu'elle soient, ne survivraient pas à un déficit constant.



www.ipreunion.com