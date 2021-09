Publié le Dimanche 19 Septembre à 02H58 / Actualisé le Dimanche 19 Septembre à 07H25

Cette semaine dans notre rubrique "Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré", on retrouve un documentaire sur La Réunion qui enchaîne les absurdités et des informations approximatives. Du côté de Dubaï, pour optimiser leurs chances de remporter courses et concours de chameaux très populaires dans le Golfe, certains n'hésitent pas à acheter des animaux aux caractéristiques parfaites: des "rois de beauté" clonées par une équipe de scientifiques (Photo d'illustration AFP)

