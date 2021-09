BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 20 septembre 2021 :



- Refus de l'obligation vaccinale, une crise dans la crise

- L'ouest et le sud en vigilance vagues-submersion

- [VIDEO] Espagne : éruption volcanique aux Canaries, des habitants évacués

- La préfecture condamne l'organisation d'une rave party à Saint-Louis

- Forces de l'ordre : 213 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Refus de l’obligation vaccinale, une crise dans la crise

La rigueur draconienne de l’obligation vaccinale percute la réalité d’équipes étiques de personnels soignants surmenés depuis des mois avec pour conséquence mécanique d’aggraver les sous-effectifs préexistants et de dégrader l’offre de soin des établissements de santé tant publics que privés.

L'ouest et le sud en vigilance vagues-submersion

L'ouest et le sud de La Réunion sont en vigilance vagues-submersion depuis 4 heures du matin ce lundi 20 septembre 2021, après qu'un train de houle de Sud-Ouest soit arrivé ce dimanche en cours de journée. Une hauteur maximale de 4 mètres à 4,50 mètres est attendue de la Pointe des Aigrettes à La Pointe de La Table, en passant par la Pointe au Sel en fin de nuit de dimanche à lundi

[VIDEO] Espagne : éruption volcanique aux Canaries, des habitants évacués

Le volcan Cumbre Vieja de l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, sous haute surveillance depuis des jours en raison d'une intense activité sismique, est entré en éruption dimanche pour la première fois depuis 50 ans.

La préfecture condamne l'organisation d'une rave party à Saint-Louis

Ce samedi 18 septembre 2021, une rave-party a été organisée illégalement sur la commune de Saint-Louis. "Ce rassemblement n'a pas fait l'objet de déclaration en préfecture et ne respectait ni le protocole sanitaire ni la mesure de couvre-feu qui reste en vigueur sur le territoire de 23h à 5h tous les jours. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédé à des verbalisations ainsi qu'à la saisie de matériel. L'autorité judiciaire a été saisie" annonce la préfecture dans un communiqué de presse. Jacques Billant, préfet, "condamne l'organisation de cette manifestation et appelle chacun à faire preuve de responsabilité en respectant les mesures de restrictions prises pour la sécurité de tous dans le contexte de la crise sanitaire".

Forces de l'ordre : 213 infractions relevées sur les routes ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 171 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 19 septembre 2021 permettant de relever 110 infractions. Du côté de la gendarmerie, 107 infractions ont été relevées. Suite aux décès de deux personnes circulant en deux-roues ce week-end, la gendarmerie appelle une nouvelle fois à la vigilance

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Pour ce lundi 20 septembre 2021, Matante Rosina souhaite que le temps s'améliore pour bien débuter la semaine. Elle pense que le soleil va refaire son apparition sur l'ensemble de l'île. N'hésitez pas à lui dire le temps qu'il fait chez vous dans les commentaires du site.