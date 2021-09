Publié il y a 23 heures / Actualisé il y a 19 heures

L'ouest et le sud de La Réunion ne sont plus en en vigilance vagues-submersion depuis 16 heures du matin ce lundi 20 septembre 2021. L'alerte avait été déclenché après qu'un train de houle de Sud-Ouest soit arrivé ce dimanche en cours de journée. "Cette houle s'est amplifiée au cours de la nuit en atteignant un pic de 4,50 mètres note Météo France. Ce lundi matin des vagues atteignant parfois les 4 mètres de haut déferlent de la Pointe des Aigrettes (saint-Gilles) à La Pointe de La Table (Saint-Philippe), en passant par la Pointe au Sel (Saint-Leu). Cette houle commencera à s'amortir à la mi-journée et passe sous les 4 mètres en cours d'après-midi. "Sauf évolution contraire, la vigilance sera levée ce lundi à 16h" indiquent les météorologues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

