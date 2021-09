Les services de Kelonia ont effectué une intervention sur Speedy, une tortue blessée par un bateau la semaine dernière, ce lundi 20 septembre 2021. Il s'agissait de réduire la fracture de la carapace du reptile, après une première intervention il y a quelques jours (Photo Kelonia)

"Cela a consisté à poser des fils en inox dans les anneaux fixés auparavant dans la résine, et de les mettre en tension. Grâce à cela les bords de la profonde lésion sont maintenus bord à bord ce qui devrait faciliter la cicatrisation et le bourgeonnement des tissus", explique Kélonia dans un communiqué. Pour rappel, Speedy est l’une des deux tortues retrouvées blessées la semaine dernière. Elle présentait "un enfoncement important de l’arrière de la carapace et une fracture ouverte de la nageoire arrière droite".

Par ailleurs, Kélonia a pu procéder ce lundi matin au retrait des fils inoxydables sur la tortue Choka, victime des mêmes lésions que Speedy, il y a 10 mois, en novembre 2020. "Choka va être gardée en observation 3-4 semaines après le retrait des renforts en inox et pourra retrouver la liberté", indqiue le communiqué

"Nous espérons que la médiatisation de ces accidents, bien trop fréquents, amènera les opérateurs responsables de ces accidents, à revoir leur comportement en mer, notamment en respectant la vitesse autorisée à 5 noeuds au sein de la Réserve Marine", termine Kélonia.

