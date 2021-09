BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 21 septembre 2021 :



- "1 million d'arbres" pour reverdir La Réunion

- Le vaccin Pfizer- BioNTech est "sûr" pour les 5-11 ans, selon les laboratoires

- Eruption aux Canaries: une centaine de maisons détruites, 5.500 personnes évacuées

- Le ti train lontan et le car "courant d'air" se refont une beauté

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, sauf dans l'est

"1 million d'arbres" pour reverdir La Réunion

Reboiser La Réunion, tant en espace sylvestre que dans les quartiers, telle est l'ambition de la collectivité qui a pour objectif de planter 1 million d'arbres à l'horizon 2027. Le président Melchior inscrit cette action à long terme dans le cadre du plan départemental de transition écologique et solidaire. Une stratégie visant à " créer un cercle vertueux profitable à la population, ainsi qu'à l'économie et l'environnement"

Le vaccin Pfizer- BioNTech est "sûr" pour les 5-11 ans, selon les laboratoires

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est "sûr" et "bien toléré" par les enfants de 5 à 11 ans et le dosage adapté déclenche une réponse immunitaire "robuste", selon les résultats d'une étude annoncés lundi par les laboratoires.

Eruption aux Canaries: une centaine de maisons détruites, 5.500 personnes évacuées

Les coulées de lave crachées par le volcan Cumbre Vieja, entré en éruption dimanche sur l'île espagnole de La Palma aux Canaries, ont entraîné l'évacuation d'environ 5.500 personnes et détruit une centaine de maisons en descendant vers la mer qu'elles devaient atteindre lundi soir.

Le ti train lontan et le car "courant d'air" se refont une beauté

A l'occasion des journées du Patrimoine qui se sont déroulées ce week-end, les 18 et 19 septembre 2021, le train lontan et le car " courant d'air " se sont vus offrir une cure de jeunesse dans le cadre d'un atelier chantiers d'insertion (ACI) soutenu par le TCO dans le cadre du dispositif PLIE (Plan local pour l'Insertion et l'Emploi).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, sauf dans l'est

Pour ce mardi 21 septembre, Matante Rosina prévoit du soleil partout sauf dans l'est et le sud-est ce matin. Dans l'après-midi, les pluies dans l'est s'arrêtent mais apparaissent brièvement sur le nord. Le vent souffle toujours en rafales sur le nord et le sud-ouest.