Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Dans une lettre ouverte adressée aux préfets de La Réunion et de Mayotte, le collectif Mayotte, En SousFrance demande la suppression de l'obligation des motifs impérieux pour les voyageurs non vaccinés voulant se rendre à Mayotte et à La Réunion. Il estime que cette mesure est contraire au principe de non-discrimination entre les personnes.

