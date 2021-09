La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion organise ce mercredi 22 septembre 2021 de 8h30 à 17h un colloque dédié aux services à la personne et à la silver économie. La manifestation se déroulera sur le site de Stella Matutina. Le pass sanitaire est obligatoire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Rendez-vous incontournable des entreprises du secteur des services et de la silver économie, cet évènement permet de favoriser la structuration et le développement de la filière, de faciliter les échanges entre les acteurs pour soutenir le développement des activités de proximité dans le territoire et les démarches de professionnalisation, d’informer et accompagner les chefs d’entreprise sur les dispositifs / les outils disponibles ainsi que sur la réglementation en vigueur, d’accompagner les porteurs de projet et de présenter l’offre de service des acteurs du territoire en matière d’accompagnement et de formation aux entreprises et porteurs de projet dans ce secteur.

Pour s'inscire cliquez ici

