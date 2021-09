Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 3 heures

Pour ce mardi 21 septembre 2021, Matante Rosina prévoit du soleil partout sauf dans l'est et le sud-est ce matin. Dans l'après-midi, les pluies dans l'est s'arrêtent mais apparaissent brièvement sur le nord. Le vent souffle toujours en rafales sur le nord et le sud-ouest (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

