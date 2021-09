Pour la première fois à La Réunion, l'Université de La Réunion, le CHU et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse mettent en place à cette rentrée un Diplôme Universitaire (DU) "adolescents difficiles". Il s'agit d'un outil de formation tout au long de la vie destiné aux professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance du territoire. Les inscriptions sont en cours, avant un début des sessions à partir du mois de novembre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce DU poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord d’informer les professionnels sur l’état actuel des connaissances psychologiques, pathologiques, pédagogiques et juridiques nécessaires à la compréhension et à l’optimisation de la prise en charge des adolescents difficiles dans leur environnement. Il s’agit ensuite de faciliter la communication et la connaissance mutuelle entre les acteurs de cultures institutionnelles et professionnelles différentes sur le territoire. Il s’agit enfin de développer la capacité de coopérer des différents acteurs dans leurs interventions auprès des adolescents.

Cette formation est destinée aux professionnels de l’éducation et de la protection de l’enfance, dans le champ de la santé, du social, de l’éducation nationale, de la justice ou encore de la police et de la gendarmerie. " L’ingénierie pédagogique a été construite par l’ensemble des acteurs du territoire concourant à la mission de prévention et de protection de l’enfance et de l’adolescence en difficulté. La richesse des enseignements proposés et des intervenants mobilisés est remarquable ", soulignent les promoteurs de ce diplôme.

Au total, 120 heures sont programmées dans le cadre de ce DU, autour de trois grands axes : les adolescents aujourd’hui, les difficultés et les troubles des adolescents, et les pratiques professionnelles. A noter que le parrain de cette formation est le docteur David Cohen, chef du service psychiatrie de l’enfant et adolescent à La Pitié-Salpêtrière et professeur à l’Université Pierre et Marie Curie.

Les inscriptions sont en cours avant le démarrage des sessions qui se dérouleront de novembre 2021 à juin 2022. Toutes les informations sur ce DU sont ici

