Ce mardi 21 septembre 2021, l'association France Alzheimer célébrait la Journée mondiale d'Alzheimer. Pour marque le coup, les bénévoles ont organisé un " rendez-vous au pied d'un arbre " dans le parc de la Trinité. L'association a ainsi convié malades, aidants familiaux, bénévoles et autres invités, au parc de la Trinité, sous un arbre, pour une action symbolique qui lance une semaine consacrée à la sensibilisation et à l'information autour de cette maladie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion compte environ 10 000 personnes malades D’Alzheimer. Un chiffre qui pourrait doubler d’ici 10 ans, exigeant de fait des structures de prise en charge adaptées et un accompagnement renforcé des familles. Afin de sensibiliser le plus grand nombre sur cette maladie qui demande une mobilisation importante, l’association France Alzheimer se mobilise tout au long de l’année à travers différentes actions.

Ce mardi matin, journée mondiale d’Alzheimer, une action était donc organisée au parc de la Trinité, au pied d’un arbre. Les personnes présentes ont accroché à des branches une carte sur laquelle elles ont écrit une pensée, un souvenir heureux ou un souhait pour les personnes malades et leurs familles. Une plaque commémorative a également été apposée sur l’arbre.

"Ces activités ont pour objectif de permettre aux familles touchées par la maladie, et qui ont vécu des moments éprouvants durant la crise sanitaire, de se retrouver et de maintenir des liens, dans le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, bien évidemment. Par cet événement symbolique, fédérateur et bienveillant, nous avons voulu démontrer que la famille, à l’image de l’arbre, représente à la fois nos racines et les fondations qui nous permettent de grandir, de nous développer pas à pas. L’amour et les liens sociaux sont indispensables à l’accompagnement des patients", fait ressortir Sylvie Agnez, la présidente de France Alzheimer Réunion.

Par ailleurs, entre le 18 et le 25 septembre, divers événements sont organisés sur toute l’île : des poses de plaques au pied des arbres au parc de la Trinité à Saint-Denis le mardi 21, dans les jardins de la mairie de Saint-Pierre et de Saint-Paul le samedi 25, des tables rondes avec des professionnels de santé le 21 à Saint-Denis et le 25 à Saint-Paul et une journée d’information et de prévention à Saint-Benoît le 22.

"Les missions de l’association s’articulent autour de trois axes : la proximité, l’inclusivité et l’accompagnement. Chez France Alzheimer, nous valorisons les capacités préservées de la personne malade. La vie avec ses désirs et plaisirs, ne s’arrête pas aux portes de la maladie. L’inclusivité est aussi une valeur forte pour l’association. Nous n’accepterons pas que les malades et leurs familles abandonnent l’espace public parce qu’ils n’y trouvent plus leur place. La société doit faire preuve de bienveillance à leur égard. Et enfin, l’association accompagne les familles et les personnes malades durant toutes les étapes de la maladie : tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin", conclut la présidente.

