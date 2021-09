BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 22 septembre 2021 :



La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion pour la sixième semaine consécutive. Dans ces conditions, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées dans l'île, où seul le couvre-feu à 23 heures subsiste. Les indicateurs sont désormais au même niveau que la moyenne nationale, voire inférieur. Le taux d'incidence a chuté à 70 cas pour 100.000 habitants à La Réunion, contre 75 en Métropole

Un QR code au nom d'Emmanuel Macron circule sur les réseaux sociaux depuis ce mardi 21 septembre 2021. L'information révélée par nos confères de l'Obs, a été confirmée par l'Élysée qui met en cause une "faille déontologique"et annonce que des "dispositions particulières" vont être prises.

A l'appel de la CGTR Santé et Action sociale, une mobilisation des aides à domicile est prévue devant les grilles du Conseil départemental ce jeudi 23 septembre 2021 à partir de 9 heures. Le syndicat déplore "des salaires et des conditions de travail déplorables, une absence de reconnaissance de nos métiers et de leur rôle indispensable pour une société inclusive et solidaire"

Le maire du Port, Olivier Hoarau a reçu ce lundi 20 septembre 2021 le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila en présence d'Annick Le Toullec, première adjointe au maire, de Catherine Gossard, adjointe déléguée à la Politique sociale et de Honorine Lavielle, conseillère municipale" indiue la mairie du Port sur cses réseaux sociaux. À la tête de la délégation mahoraise comprenant des membres du CCAS, le maire de Mamoudzou est venu rencontrer les maires des villes de La Réunion pour évoquer l'accueil des membres de la communauté mahoraise (Photo mairie du Port)

Pour ce mercredi 22 septembre 2021, Matante Rosina sépare La Réunion en deux pour prévoir la météo. Le matin, le côté est est sous les nuages qui apportent de la pluie. Du côté ouest, le soleil prédomine. Dans l'après-midi, les nuages se donnent rendez-vous dans l'ouest et pourraient amener quelques pluies. Le vent souffle toujours en rafales sur le nord et le sud de l'île