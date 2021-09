Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 22 septembre 2021 c'est la Saint-Maurice, bonne fête à eux, c'est aussi la Journée mondiale sans voitures... Si, si ce n'est pas un fake news (coeur et amour sur celles et ceux qui nous accusent régulièrement de diffuser des infos mensongères). C'est la vérité ce mercredi, comme cela est le cas depuis 1998, vous, nous, sommes censés ne pas prendre la voiture et privilégier la trottinette, le vélo, la marche à pied, bref tout ce que l'on appelle affectueusement "mode de déplacement doux". Vous ne le saviez pas, ou vous le saviez et vous ne vous êtes que compte que c'était aujourd'hui ? Logique : les dizaines de kilomètres de bouchons cumulés sur les routes de l'île et les heures perdues dans ces embouteillages ce matin encore (comme tous les jours) ont de quoi assimiler la Journée mondiale sans voitures à une vaste blague (Photo rb/www.ipreunion.com)

