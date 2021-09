BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 23 septembre 2021 :



- Madagascar : l'insécurité alimentaire toujours critique dans la Grande Île

- SNES-FSU : appel au rassemblement des enseignants "pour défendre le métier"

Le collège de Salazie remporte le premier prix de "No Gaspi 2021"

- Errance animale : Jean-Hugues Ratenon ne veut pas que la Fondation Bardot mene l'étude

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le mercure du thermomètre remonte

Le sud de Madagascar est toujours en proie à la sécheresse et à la famine. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent de malnutrition et du manque d'eau, malgré la présence sur place de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) qui tentent de venir en aide à la population. Et la crise alimentaire risque de s'aggraver d'ici au mois d'octobre. Les trop maigres récoltes ne suffiront pas pour nourrir la population durant la saison creuse

Dans le cadre d'un mouvement national, le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) appelle à la mobilisation ce jeudi 23 septembre 2021. L'objectif de cette action est de "défendre nos métiers qui sont mis à mal avec les mesures de Jean Michel Blanquer, ministre de l'éducation" indique Corinne Peyré secrétaire académique du SNES-FSU Réunion. Le rassemblement a lieu à 10h devant le rectorat sur Saint-Denis, et dans le sud devant la mairie de Saint-Pierre. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Le collège Auguste Lacaussade, situé à Salazie, a remporté la saison 3 du concours "No Gaspi". La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le mardi 21 septembre dans cet établissement situé à Mare-à-Citrons. L'objectif était de créer un menu de cantine "zéro déchet". En plus d'Auguste Lacaussade de Salazie, qui a reçu du Département un chèque d'un montant de 7.000 euros, les collèges de L'Étang de Saint-Paul et Paul Hermann de Saint-Pierre ont également été récompensés, respectivement d'un chèque de 5.250 euros et 3.500 euros

Dans une lettre adressé au ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, le député Jean-Hugues Ratenon s'oppose à la nomination de la Fondation Brigitte Bardot pour mener une étude sur l'errance animale à La Réunion. En 2019, Brigitte Bardot avait en effet tenu des propos racistes à l'encontre des Réunionnais.es, les qualifiant "d'autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", avec des "réminiscences de cannibalisme" et les avait qualifiés de "population dégénérée". L'ex actrice est d'ailleurs convoquée au tribunal le 7 octobre 2021 pour injures raciales. Le député demande donc à ce qu'une autre association soit choisie pour mener à bien l'étude.

Matante Rosina pense qu'il n'y a pas d'évolution du temps par rapport à hier pour ce jeudi 23 septembre. Petites averses dans l'est le matin et nuages dans l'ouest l'après-midi. Le mercure du thermomètre monte. L'été est à nos portes.