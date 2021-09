Publié le Jeudi 23 Septembre à 18H33 / Actualisé il y a 10 heures

Avec plus de 70.000 patients traités pour un diabète et une augmentation de 4% chaque année, La Réunion est particulièrement touchée par cette maladie chronique : deux fois plus de personnes sont atteintes de diabète à La Réunion qu'en métropole, un diabétique sur trois ignore sa maladie. Dans le cadre de la semaine de la prévention Diabète, l'ARS, l'Assurance Maladie Réunion et le CHU se mobilisent et proposent aux Réunionnais l'application " FindRisk Péi ". C'est un outil d'aide pour repérer le risque de devenir diabétique. Cette action est réalisée dans le cadre du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète 2020-2023. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

